VIDEO. Imagini cu „cel mai mare aeroport din lume”, inaugurat la Istanbul

„Sper ca aeroportul (…) să fie benefic regiunii noastre şi lumii”, a declarat Erdogan în cursul unei cremeonii oficiale, luni, înainte să dezvăluie numele edificiului – „Istanbul”.

„Istanbul nu este doar cel mai mare oraş din ţara noastră, este de asemenea cea mai mare marcă a sa (…). Din acest motiv am dat numele Istanbul acestei mari lucrări”, a declarat Erdogan.

Lideri din ţări din Balcani şi Asia centrală, dar şi emirul Qatarului, şeicul Tamim ben Hamad Al-Thani sau controversatul preşedinte al Sudanului Omar el-Béchir – căutat pentru genocid de Curtea Penală Internaţională (CPI) – au fost prezenţi la ceremonie.

Erdogan a urmărit îndeaproape construcţia acestui aeroport, pe malul european al Istanbulului, în apropiere de Marea Neagră, care a fost marcată de întârzieri şi de o grevă a muncitorilor, care au cerut o îmbunătăţire a condiţiilor de muncă.

