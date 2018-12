VIDEO. Invazie de ploșnițe. Ce spun specialiștii...

Locuitorii unui cartier din Suceava se plâng de numărul mare de insecte din copacii de lângă blocuri.

Localnic: Și am luat tot felul de substanțe de igienizare de la farmacie, am stropit, am igienizat casa de nu știu câte ori la rând.

Oamenii spun că nu a răspuns nimeni la sesizările trimise autorităţilor, cărora le-au cerut să găsească o soluţie pentru problema cu care se confruntă.

Marian Andronache, viceprimarul municipiului Suceava: Poate fi folosit un insecticid mai complex care poate elimina și ploșnița respectivă. Acum trebuie să luăm legătura cu o firmă de specialitate sau cu cei care comercializează insecticidele respective și să vedem exact cum putem interveni.

Specialiștii spun că insectele, originare din nordul Africii, nu sunt periculoase nici pentru oameni, nici pentru animale.

George Celsie, purtător de cuvânt Direcția Silvică Suceava: Este ploșnița teiului. Este venită proaspăt în România, ca să zicem așa, prin anul 2009 a fost sesizată în partea de sud a țării. Dă o senzație de urâciune când o vezi așa grupată foarte tare pe trunchiurile de arbori.

Ploşniţa teiului se înmulţeşte exploziv şi poate supravieţui iernilor blânde.