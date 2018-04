VIDEO: „România neîmblânzită“, cel mai frumos şi mai EMOȚIONANT film despre natura şi viaţa sălbatică de la noi

Începând din 13 aprilie puteţi vedea în cinematografe „România neîmblânzuită“, un spectacol veritabil al naturii. Filmările au durat 12 luni, din dorinţa de a reda toate cele patru anotimpuri, şi, pe parcursul acestora au fost străbătuţi în total peste 80.000 de kilometri. Echipa de filmare a ajuns în peste 18 locuri din România, printre care Parcul Naţional Piatra Craiului, Munţii Făgăraş, Parcul Naţional Cozia, Delta Dunării, Histria, Parcul Natural Vânători-Neamţ, Peştera Urşilor, Munţii Apuseni, Viscri, Râul Mures, Dunărea, Porţile de Fier şi Parcul Naţional Cheile Beusniţa, scrie adevarul.ro.

Filmul relevă o călătorie care începe de pe crestele împădurite ale Carpaților (unde urșii, lupii și râșii sălășluiesc liberi) și ajunge în apele agitate de vânt ale Deltei Dunării (locul din care pelicanii își iau zborul şi unde șerpii de apă înoată în adâncuri). În aceste tărâmuri, destinele viețuitoarelor sunt dictate de anotimpuri.

„Am descoperit foarte multe lucruri pe care nu le ştiam şi-mi dau seama câte ar mai fi de învăţat, de cunoscut, de ştiut. Felul în care a fost făcut acest film, felul în care vocea domnului Victor Rebengiuc a povestit, a ţesut şi cu umor, şi cu poezie, şi cu farmec, şi cu naturaleţe stârneşte interesul şi vreau să sper că şi interesul foarte multor oameni tineri, ca ei să cunoască aceste lucruri“, a declarat Maia Morgenstern, unul dintre ambasadorii filmului.

„«România neîmblânzită» este cel mai frumos şi mai emoţionant film realizat până acum despre natura şi viaţa sălbatică de la noi. Silueta de monstru preistoric a morunului în Dunăre, ursul şi haita de lupi care îşi dispută o carcasă de cerb sau Făgăraşul între Vânătarea lui Buteanu şi Moldoveanu, surprins parcă în momentul celui mai magic apus din lume, sunt doar câteva dintre imaginile ce vor deveni iconice şi vor redefini imaginarul nostru colectiv legat de cum ne reprezentăm sălbăticia“, a declarat şi alpinistul Alex Găvan, ambasador al filmului.

Alături de aceştia, filmul are privilegiul de a fi susţinut de personalităţi precum actriţa Oana Pellea, violonistul Alexandru Tomescu, gimnasta Andreea Răducan, jurnalistul şi omul de televiziune Marius Constantinescu şi cosmonautul Dumitru Prunariu.

„Sper ca cei care vor vedea România neîmblânzită să fie plăcut impresionaţi să descopere o partea a ţării lor despre care poate nici nu ştiau că există şi ca acest film să îi motiveze să petreacă mai mult timp în natură, să se bucure mai mult de ea“, a declarat regizorul filmului, Tom Barton.

Filmul este produs de Auchan Retail România şi de ONG-ul de mediu The European Nature Trust şi realizat de casa de producţie britanică Off the Fence. În România, filmul va fi distribuit de Transilvania Film şi va putea fi văzut în peste 70 de cinematografe din 37 de oraşe.