VIKTOR ORBAN face investiții amețitoare în România. Tocmai a ordonat dublarea sumei

Maghiarii se implica de cativa ani si investesc bani grei in fotbalul din Sfantu Gheorghe si Miercurea Ciuc, iar sumele sunt ametitoare.

Pentru ca Sepsi OSK s-a calificat in play-off-ul Ligii 1, maghiarii au hotarat sa investeasca anual 6.5 milioane de euro, conform editiei tiparite a cotidianului Gazeta Sporturilor.

Suma a fost dublata fata de cea din anul precedent si este deja ametitoare, in conditiile in care multe echipe din Liga 1 au bugetul pe un an de aproximativ 3 milioane de euro.

Totusi, maghiarii le-au impus si o conditie celor de la Sepsi: sa foloseasca banii doar la academia de juniori si pentru dezvoltarea infrastructurii.

Prin aceasta masura, guvernul Orban sustine ca-si propune sa sprijine copiii de etnie maghiara sa mearga spre fotbal.

Ungurii procedeaza la fel si la cateva echipe din Slovacia, din zonele cu etnici maghiari.