VIOREL ȘTEFAN, nicio acțiune bifată ca interimar la „Cercetare”

Dacă îi analizezi cv-ul vei vedea că Viorel Ștefan nu are nimic de-a face cu cercetarea. A terminat economia la Universitatea Ioan Cuza din Iași și are un doctorat la Universitatea Dunărea de Jos din Galați în 2002. Ca orice politician care se respectă, Viorel Ștefan și-a făcut doctoratul în timp ce era senator (1996 -2008). Am mai explicat și am adus argumentele că, fizic și academic, este imposibil să ai o slujbă, teoretic, solicitantă de parlamentar și să pregătești un doctorat pe bune.

Viorel Ștefan nu a participat la niciun proiect de cercetare, la niciun seminar național sau internațional, nu a conferențiat și nu a publicat studii cu impact. Poate și din acest motiv, ministrul interimar Viorel Ștefan nu s-a implicat deloc în mersul Ministerului cercetării. Nici măcar la nivel de reprezentare.

În cele 40 de zile de interimar, au existat nouă evenimente cu implicarea sau coordonate de reprezentanți ai Ministerului Cercetării. La niciunul dintre ele, Viorel Ștefan nu pare să fi fost prezent. Ștefan nu a participat la întâlnirea cu delegația „Inițiativei tehnologice comune Componente și sisteme electronice pentru poziția de lider a Europei”.

Articolul integral pe NEWSWEEK