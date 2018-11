Viorica Dăncilă îi cere președintelui Iohannis „să fie mai atent” la declarații

„Am ascultat criticile domnului preşedinte, eu sunt de acord că nu totul este perfect. Am încercat într-un an de zile să facem cât mai multe lucruri. Sunt convinsă că mai avem multe de făcut, dar cred că ritmul în care putem realiza ceea ce ne-am propus ar fi unul alert, un ritm accelerat dacă am acţiona împreună. Cred că multe din lucrurile pe care vrem să le facem au această barieră a lipsei de cooperare, a lipsei de dialog, a lipsei de înţelegere. Mă întreb câteodată ce câştigăm dacă, de fiecare dată, ieşim cu atacuri unii împotriva altora? Impresia mea – nu câştigăm nimic”, a declarat Viorica Dăncilă.

Prim-ministrul a spus că pot fi aduse critici pe anumite proiecte care nu sunt bune sau asupra unor lucruri care nu sunt în favoarea României, dar „această critică şi această dezbinare permanentă nu face decât să aducă defavoruri, atât în plan intern, cât şi în plan extern”.