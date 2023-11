Vola.ro: Principalele opţiuni ale românilor pentru minivacanţa de 1 Decembrie la târgurile de Crăciun din Europa sunt Londra, Paris, Roma, Viena, Milano şi Bruxelles. Cel mai ieftin bilet de avion a pornit de la 39 de euro

”De la Budapesta şi Praga şi până la Londra şi Edinburgh, oraşele europene se pregătesc acum pentru sezonul festiv. Şi cum sfârşitul lunii noiembrie coincide cu deschiderea oficială a târgurilor de Crăciun, turiştii au început deja să facă planuri de vacanţă. Mai mult decât atât, în România, urmează o minivacanţă de patru zile, având în vedere zilele libere oferite cu ocazia Sfântului Andrei şi a Zilei Naţionale. 30 noiembrie şi 1 Decembrie pică, de această dată, joi şi vineri. Momentul este unul numai bun pentru planificarea unui city break, mai ales că, potrivit specialiştilor, preţurile zborurilor sunt acum mai mici”, conform agenţiei de turism online Vola.ro.

Potrivit acesteia, preţul mediu pentru un zbor în noiembrie 2023 este de 144 de euro. În ciuda scumpirilor din acest an, preţul mediu al lunii noiembrie este mai mic comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut.

”Pentru iubitorii sărbătorilor de iarnă, oferta din acest an este una foarte generoasă, care include atât capitale europene cu târguri de Crăciun cu tradiţii de zeci de ani, cât şi oraşe care încep acum să câştige teren şi să se poziţioneze drept destinaţii festive. În topul celor mai apreciate târguri de Crăciun se află an de an Londra, Viena, Budapesta, Praga şi Edinburgh, oraşe care se transformă complet pe durata sărbătorilor de iarnă. De altfel, târgurile de Crăciun s-au deschis încă de la jumătatea lunii noiembrie şi îşi aşteaptă vizitatorii şi în acest an”, arată Vola.ro.

Potrivit Vola.ro, lista târgurilor de Crăciun la care poţi ajunge la o distanţă mai mică de 3 ore cu avionul şi la un preţ mediu accesibil include oraşe precum: Köln – 60 de euro, Londra – 80 de euro, Berlin – 85 de euro, Nuremberg – 94 de euro, Bruxelles – 96 de euro, Edinburgh – 116 euro, Manchester – 127 euro, Praga – 177 euro, Viena – 167 euro, Budapesta – 177 euro.

Vola.ro a realizat şi topul celor mai rezervate destinaţii pentru minivacanţă, iar alegerile românilor nu sunt deloc surprinzătoare. Principalele lor opţiuni sunt oraşele populare pentru city break, destinaţii cunoscute inclusiv pentru evenimentele festive organizate în această perioadă: Londra, Paris, Roma, Viena, Milano, Bruxelles.

În topul ţărilor spre care vor zbura românii pe durata minivacanţei se află, aşa cum era de aşteptat, Italia, cu 19.24% dintre rezervări. Urmează Marea Britanie, România, Franţa, Spania şi Austria, ţări în care există şi comunităţi mari de români, semn că mulţi vor profita de zilele libere pentru a-şi vizita rudele care locuiesc în afară sau pentru a se întoarce în ţară.

Mai mult decât atât, pentru că zilele libere de Sfântul Andrei şi de Ziua Naţională sunt confirmate an de an, aceştia au putut să îşi rezerve biletele din timp, profitând de preţuri accesibile: 36% au rezervat cu 14-33 de zile înainte de zbor, în timp ce 53% au făcut rezervarea cu mai mult de o lună în avans. Restul procentelor s-a împărţit aproape în mod egal între alte opţiuni. De asemenea, durata medie de şedere a acestora la destinaţie este de 3-5 zile, un scurt city break.

În ceea ce priveşte cele mai ieftine zboruri vândute de Vola.ro în timpul minivacanţei, acestea au fost numai 39 de euro pe următoarele rute: Sibiu – Nuremberg (30 noiembrie – 2 decembrie) şi Cluj-Napoca – Paris (29 noiembrie – 1 decembrie). La polul opus, cel mai scump zbor vândut a fost pe ruta Bucureşti – Rovaniemi (Finlanda), între 29 noiembrie şi 3 decembrie, la preţul de 894 de euro.

În 2022, Vola.ro a intermediat vânzări în valoare de 73 milioane euro.