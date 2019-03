“Vom găsi formula juridică legală să candidăm!” Anunțul făcut de Cioloș!

Liderul PLUS, Dacian Cioloș, a declarat joi seara, la Digi24, că decizia Biroului Electoral Central de a nu permite înscrierea alianței USR PLUS la alegerile europarlamentare 2019 este un „viciu real de exercitare a democrației”, dar nu este din vina justiției, ci mai degrabă a legiuitorului.

Liderul PLUS a repetat că este un președinte legal, așa cum este și colegul Dan Barna la USR, fiind aleși în mod democratic. „Noi ne-am mai confruntat cu șicane procedurale”, a spus Dacian Cioloș, reamintind de problemele pe care le-a avut cu înscrierea partidului și contestațiile în lanț care împiedicau acest fapt.

Întrebat dacă este vorba despre o șicană politică, Dacian Cioloș a făcut observația că „prea se repetă una după alta aceste împunsături”.

Întrebat dacă mai este timp până la alegeri pentru ca problema ridicată de BEC să se rezolve în instanță, Dacian Cioloș a dat un răspuns optimist. „Da, sigur că este și dacă Biroul Electoral Central s-ar fi reunit imediat după ce noi am depus acest protocol pentru alianță, probabil că am fi avut chiar timp să clarifică anumite chestiuni administrative, nu despre asta e vorba. Aici nu e vorba despre registre, nu e vorba de procedură. E vorba de un viciu real de exercitare a democrației, e vorba de un viciu de exercitare a drepturilor unor partide politice care sunt înregistrate legal, care în mod legal și statutar și-au ales conducerile, au notificat la timp în justiție aceste decizii ale congreselor sau convențiilor naționale și din păcate, iată că sunt totuși împiedicate să-și exercite un mandat democratic dat de cei câteva mii de membri care au ales conducerile acestor partide. Nu se poate spune că eu, de exemplu, după ce am fost ales de Convenția Națională ca președinte al partidului, statutar, că nu sunt un președinte legal. Eu semnez acte în numele acestui partid, pentru că am fost ales statutar”, a explicat Dacian Cioloș.

Fostul premier a spus că e vorba de o procedură care tergiversează intrarea în vigoare a unei decizii statutare, a unei decizii democratice și legitime a unor membri de partid. „Un președinte nu e pus de o procedură, ci de votul membrilor partidului. Despre asta este vorba și în cazul meu, și în cazul lui Dan Barna”, a arătat Dacian Cioloș.