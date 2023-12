Zelenski, despre criza cerealelor: ”Slavă Domnului, a apărut România inteligentă şi preşedintele României, Klaus Iohannis”

România a ajutat Ucraina să supravieţuiască în timpul blocadei poloneze a exporturilor agricole, a declarat marţi preşedintele Volodimir Zelenski în timpul conferinţei anuale de presă, relatează Interfax Ucraina.

”Slavă Domnului, a apărut România inteligentă şi preşedintele României, Klaus Iohannis, m-a ajutat pur şi simplu. El i-a ajutat pe fermierii noştri să supravieţuiască. Şi el a avut atâtea dificultăţi, a avut proteste. Cred că el a arătat manifestarea unui om puternic care a spus: Mai întâi valorile, apoi vin costurile”, a declarat Volodimir Zelenski în cadrul conferinţei de presă de marţi.

”Nu poţi politiza problema cerealelor atunci când totul este blocat”, a punctat Zelenski într-o aluzie la Polonia şi la deciziile vechiului guvern conservator de a interzice importurile ucrainene de cereale. „Din aprilie până în septembrie a fost foarte dificil, am pierdut sute de milioane de dolari, am pierdut o parte din recoltă, am pierdut în fiecare zi. Şi în fiecare zi fermierii noştri m-au întrebat: Câmpurile noastre sunt minate, cum putem măcar să scoatem ceva?”, a relatat Zelenski. „Dar înţelegeţi: eu nu sunt un fel de fricos, eu apăr interesele ţării mele în timpul războiului. Am spus: lăsaţi-ne să scoatem (cerealele), nu ne-au lăsat. Şi a fost o greşeală. Este pur şi simplu greşit”, a spus el, citat de Interfax Ucraina.