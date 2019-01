Zi NEAGRĂ pentru leu. Euro atinge cel mai ridicat nivel din istorie

Marţi, euro a urcat la 4,6670 lei.

Miercuri, euro a atins pragul de 4,6722 lei. Acest nivel depăşeşte precedentul record, de 4,6695 lei, stabilit în 21 iunie 2018, potrivit News.ro.

Dolarul american, cotat indirect în piaţa românească prin raportare la paritatea euro/dolar, a crescut de la 4,0772 lei la 4,0803 lei.

Cursul francului elveţian a crescut de la 4,1584 lei la 4,1614 lei. Acesta este cel mai mare nivel din 7 iulie 2017, când a fost 4,1776 lei.

Lira sterlină a scăzut de la 5,2029 lei la 5,1919 lei. Preţul gramului de aur a coborât de la 168,2768 lei la 168,0226 lei.

Într-o conferință de presă susținută marți după-amiază, guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu, a refuzat să comenteze pe marginea evoluției cursului valutar, dar i-a răspuns ministrului Finanțelor în legătură cu acuzaţia potrivit căreia banca centrală ar fi făcut presiuni asupra băncilor în legătură cu indicele ROBOR, catalogând-o drept o “aiureală”.

″Întrebaţi-l pe dânsul ce a vrut să spună (Eugen Teodorovici, ministrul Finanţelor n.r.). Nu ştiu ce a vrut să spună, dar aici pot să fac un comentariu. Ce presiuni? Păi acesta este instrumentul nostru. Noi nu facem presiuni. Dacă apare vreo problemă mişcăm dobânda în sus şi în jos cum am făcut-o. Ce ne jucăm cu asta? E principalul instrument de politică monetară. Deci asta e o aiureală că am făcut noi presiuni. Ce presiuni să facem?”, a spus Isărescu.

Guvernatorul a menţionat că a auzit “prin piaţă” despre invitaţia ministrului Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, de a discuta această situaţia la minister, la fel cum a anunţat şi şeful de la Finanţe că a auzit “din piaţă că ar fi presiuni agresive din partea BNR către bănci”, pentru a nu se scădea ROBOR.

“Nu ştiu, nu am auzit, sau am auzit, ca să zic aşa, prin piaţă, dar aceste discuţii nu se fac ca o şuetă, la un televizor, nu. Noi nu am primit deocamdată niciun fel de document”, a afirmat Isărescu.

De asemenea, el a spus că nu independenţa băncii centrale va fi afectată de noua taxă, ci flexibilitatea şi eficienţa politicii monetare “ceea ce, aşa, să o spun direct, nu va ajuta Guvernul”.

Ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, a anunţat duminică seara că îi va face o invitaţie guvernatorului Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu, să vină la Ministerul de Finanţe pentru a discuta deschis, deoarece a auzit din piaţă că ar fi presiuni “agresive” din partea BNR către bănci pentru a nu se scădea indicele ROBOR.

Sursa: News.ro