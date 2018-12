Ziua când TUDOREL TOADER a devenit șef în EUROPA

Potrivit sursei citate, in perioada 6-7 decembrie, Tudorel Toader a participat, la Bruxelles, la ultima reuniune a Consiliului Justitie si Afaceri Interne sub egida presedintiei Austriei.

Vineri, la finalul Sesiunii Justitie, ministrul Justitiei a preluat oficial Presedintia acestei formatiuni, ce va fi exercitata de catre Romania incepand cu 1 ianuarie 2019.

Ministrul justitiei a fost insotit la reuniune de Reprezentantul Permanent al Romaniei pe langa Uniunea Europeana, ambasadorul Luminita Odobescu, precum si de o parte din echipa tehnica din cadrul Ministerului Justitiei si a Reprezentantei Permanente a Romanei.

“In cadrul acestei reuniuni, ministrii de justitie au adoptat abordarea generala cu privire la propunerea de directiva privind contractele de vanzari de bunuri, propunerea de reformare a Regulamentului Bruxelles II bis si propunerea de Regulament privind ordinele europene de furnizare si conservare a probelor electronice in materie penala. Pe agenda s-au mai aflat informari privind stadiul operationalizarii Parchetului European, pregatirea de catre Comisia Europeana a mandatelor de negociere privind cel de-al doilea Protocol aditional la Conventia de la Budapesta privind criminalitatea informatica si, respectiv, un acord intre UE si SUA privind probele electronice in materie penala”, se arata in aceeasi postare.

