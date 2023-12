6 milioane de euro, cea mai scumpă casă vândută în București în 2023, pe platformele imobiliare. Prețul uimitor al unei locuințe de 10mp

O vilă situată în zona bucureșteană Dorobanți a fost vândută cu 6 milioane de euro. A fost cea mai scumpă casă tranzacționată în 2023 pe platformele imobiliare.

Casa ce se desfășoară pe patru niveluri (1390 metri pătrați), are două scări interioare și nu mai puțin de 29 de camere. Conform site-ului de tranzacții imobiliare storia.ro, la capitolul mari proprietăți tranzacționate s-a numărat o fermă și un teren din județul Argeș de 290 hectare, scoase la vânzare la un preț de 4,5 milioane de euro, în vreme ce un spațiu în Brașov de numai 10 mp a fost scos la vânzare la prețul de 13.500 lei.

Conform aceleiași surse, un apartament de trei camere din centrul Sibiului a fost cel mai vizionat pe respectiva platformă, asta și datorită chiriei mult mai mică decât cea practicată la nivelul zonei.

”Anul 2023 s-a dovedit a fi un an dinamic pe piața imobiliară, motiv pentru care am lansat Rezumat de Storia, un raport anual gândit pentru cei aflați în căutarea unei locuințe. Scopul nostru a fost să oferim o perspectivă detaliată asupra evoluțiilor prețurilor și preferințelor în domeniul imobiliar de la an la an. În cadrul raportului am observat lucruri previzibile, precum creșterea generală a prețurilor, dar am întâlnit și câteva aspecte care ne-au surprins. Spre exemplu, am remarcat că luna august a devenit cel mai căutat interval atât în ceea ce privește închirierile, cât și achizițiile”, a declarat Monica Dudău, Marketing Manager al platformei imobiliare.