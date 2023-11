Incredibil! Actrița Eugenia Șerban a solicitat ordin de restricție împotriva băiatului său! Drogurile l-au făcut pe acesta să-i înstrăineze acesteia bijuteriile

Cunoscuta actriță Eugenia Șerban a solicitat în instanță ordin de restricție împotriva băiatului său!

Unicul fiu al artistei, care a fost prins de DIICOT în urmă cu un an cu stupefiante de mare risc, ulterior cercetat pentru comiterea infracțiunii de deținere de droguri pentru consum propriu, nu îi este recomandat să se apropie de domiciliul mamei sale timp de un an și nu are voie să ia legătura cu aceasta inclusiv telefonic.

Lorans Fawaz Bataineh (30 ani), băiatul actriței din prima căsătorie, i-ar fi golit casa de lucruri de valoare și ar fi devenit agresiv. Dacă se apropie de mama sa la mai puțin de 300 de metri, tânărul riscă să ajungă la închisoare. Tatăl băiatului, soțul de atunci al Eugeniei Șerban, un cetățean cu origini arabe ar fi trecut recent în neființă.

Actrița Eugenia Șerban a solicitat ordin de restricție împotriva băiatului său!

”Dispune emiterea unui ordin de protecție pe o perioadă de 12 luni de la pronunțare, cuprinzând următoarele măsuri: 1. obligarea pârâtului la păstrarea unei distanțe de minim de 300 de metri față de reclamantă, cu excepția situațiilor în care părțile trebuie să se prezinte împreună la instanță, la organele de cercetare/urmărire penală sau în fața altor autorități publice; 2. obligarea pârâtului la păstrarea unei distanțe de minim de 300 de metri față de domiciliul reclamantei din București, sector 4; 3. obligarea pârâtului la păstrarea unei distanțe de minim de 300 de metri faţă de locuința reclamantei din București, sector 4; 4. interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespondență sau în orice alt mod cu victima”, potrivit portalului oficial al Ministerului Justiției (portaj.just.ro).