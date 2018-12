BHETA Do It Yourself Industry – Trade Mission to Romania

Scopul evenimentului din București a fost acela de a facilita accesul companiilor britanice din industria DIY pe piața din România, fiind parte dintr-o serie de evenimente care au avut loc în principalele capitale europene. Conferința „DYI Romanian Market Changes and Challenges” a deschis prima zi a evenimentului. Will Jones – Executive Director BHETA, Neil McGregor – Managing Partner McGregor & Partners și Chairman BRCC, Alexandru Brădean – Country Manager KR Group și Nicolae Hulea – Bussines Development Manager, Nielsen România au fost vorbitorii din primul panel – The Changes in Doing Business in CEN Region, Particularly Romania. Aceștia au dezvoltat teme de interes despre contextul și provocările pe care trebuie să le aibă în vedere companiile care vor să își extindă activitatea în regiunea Europei Centrale și de Est, cu preponderență în România.

Cristian Găvan –Manager General, MAM Bricolaj și Alexandru Tudor – Partener Audit & Assurance, KPMG România au prezentat contextul mediului de afaceri din țară, accentuând elementele importante în dezvoltarea durabilă a unei afaceri. Discuțiile care au urmat și interacțiunile dintre vorbitori și audiență au fost moderate de către Colin Lovering – Vice-Președinte BRCC.

Evenimentul a continuat cu întâlniri 1 la 1 între companiile britanice și reprezentanți ai rețelelor de magazine din industria DYI. În calitate de buyer-ii au participat mari jucători în industria DIY din România: Vivre, MAM Bricolaj, Arabesque, Emag, Mobexpert, Cărturești și Decoincasă.

După recepția de bun venit realizată în parteneriat cu Camera de Comerț Româno – Portugheză, cea de a doua zi a debutat cu două prezentări despre specificul dezvoltării unei afaceri din industria DIY susținute de către Andrei Ghimpău – Purchase Manager, Mobexpert și Ana Canja – Buyer Vivre. Prezentările au fost urmate de o serie de întâlniri 1 la 1 între companiile din Marea Britanie și cele din România, iar ziua s-a încheiat cu o vizită într-unul dintre magazinele de specialitate din București.

Despre eveniment Will Jones (Executive Director BHETA) a spus: ”Echipa BRCC a organizat o misiune extraordinară, bine organizată și executată, prin intermediul căreia companiile din UK au primit informații valoroase despre piața din România și au avut oportunitatea de a întâlni buyeri și retaileri online. BRCC a creat o atmosferă pozitivă și relaxantă care le-a permis reprezentanților din Marea Britanie să interacționeze cu ușurință și să împărtășească din experiența lor comercială.evenimentul a fost un real succes, pe care dorim să îl repetăm și în alte țări din Europa”.

BHETA este o asociație de top care numără peste 320 de companii manufacturiere, furnizori și distribuitori din industria DIY, însumând 15,5 mld. de lire din vânzările de tip retail și 15.000 de angajați.

Cu o activitate de peste 20 de ani în România, Camera de Comerț Britanico – Română se implică activ în dezvoltarea oportunităților de afaceri și de investiții ale companiilor din Marea Britanie, dar și a celor din România care doresc să intre pe piața din UK.

Ambasada Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord în România se implică în dezvoltarea competitivității și creșterii economice a României și susține companiile britanice interesate să intre pe această piață.