Bobonete, prins în tornada din Grecia: ”Am fost la un pas să o MIERLIM!”

”Ce să va mai spui? Nenorocire, așa ceva am mai văzut cu ochii mei, la Făcăieni prin 2000 și puțin, când împreună cu finul meu, am fost luați pe sus de prima tornadă făcută publică de pe la noi. Aici, în Grecia, am fost la un pas să o mierlim, pentru că tot insistam să stăm pe terasuca aia și să vedem ce se aude, era ca un șuierat așa …

În ultima secundă ne-am ridicat și ne-am adăpostit.

Horror a fost, vânt cu peste 120km/h, ploaie extremă, copaci căzuți, acoperișuri smulse, garduri căzute, mașini luate pe sus, plaja nici nu zici că a fost… Acum suntem bine, să sperăm că nu se întoarce. Continuăm…” – a povestit Bobonete pe rețeaua de socializare.