Ce destin! O fetiță de 4 ani din Timiș a murit după ce a căzut din pat

Tragedie in casa unor asistenti maternali din Timis, unde o fetita de numai 4 ani s-a stins.

Micuta, incredintata unei familii din localitatea Masloc, ar cazut din pat joi noaptea si s-a lovit la cap de un dulap aflat in imediata vecinatate, scrie opiniatimișoarei.ro.

Se pare ca nimeni nu a dat importanta loviturii, iar dimineata, cand s-a trezit din somn, fetita avea un cucui. La scurt timp dupa ce a mancat micul dejun, copilul a inceput sa vomite si apoi a lesinat.

Asistentii maternali care o cresteau au sunat imediat la 112 si au cerut ajutorul medicilor, insa cand au ajuns la Masloc, acestia n-au mai putut decat sa constate decesul fetitei.

Trupul neinsufletit a fost preluat de medicii legisti pentru autopsie, iar politistii si angajatii Directiei pentru Protectia Copilului Timis au demarat cercetarile.

Potrivit unor surse din randul anchetatorilor, copilul a murit din pricina cazaturii, insa avea trupul plin de vanatai, astfel ca asistentii maternali care o luasera in plasament sunt cercetati pentru ucidere din culpa si rele tratamente aplicate minorului.

Femeia in grija careia se afla fetita are 71 de ani si este foarte respectata de localnicii din Masloc. Acestia spun ca este asistent maternal de vreo 20 de ani si ca niciodata nu au existat reclamatii impotriva ei ori suspiciuni ca nu ar avea grija de copiii pe care i-a avut in plasament de-a lungul timpului in mod neintrerupt. Si in acest moment are incredintati 3 copii.