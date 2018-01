Ce ne vor aduce știința și tehnologia în 2018

În aer cu mașina

Anul acesta am putea vedea pe cer două proiecte de maşini zburătoare. Una dintre ele este făcută în Slovacia, cealaltă în Olanda.

Invenţia olandezilor, PAL-V Liberty, este un hibrid între maşină şi girocopter, probabil cel mai aşteptat automobil care poate să şi zboare. Are un motor în patru cilindri care dezvoltă 200 de cai putere şi poate atinge 180 km/h atât pe sol, cât şi în aer. Cu un plin, poate parcurge 1315 km pe şosea şi 499 în aer. Cei care vor să îşi ia o astfel de maşină trebuie să aibă atât permis de conducere, cât şi brevet de pilot. Maşina este disponibilă la precomandă din 2017, iar anul acesta ar trebui să fie făcute primele livrări. Preţurile încep de la 299.000 de euro, pentru modelele simple şi depăşesc jumătate de milion de euro la cele de top.

Olandezilor le fac concurenţă inginerii slovaci, care ar trebui să se ridice în aer anul acesta cu AeroMobil, proiectul la care lucrează de mai bine de 20 de ani. Este un vehicul destinat celor care vor să ocolească aglomeraţia, dar care nu se aşteaptă să decoleze şi să aterizeze vertical. AeroMobil poate rula pe asfalt până la o pistă de decolare, iar de acolo poate zbura câţiva kilometri şi va ateriza apoi pe un alt teren special. Are două locuri, iar în momentul în care merge pe şosea, aripile se strâng la spate. Interiorul arată, ce-i drept, mai mult a carlingă decât a habitaclu de maşină normală.

Va fi însă complicat de pus în funcţiune un astfel de vehicul pentru că orice aparat care zboară, inclusiv o dronă, trebuie să primească aprobare de la instituţia competentă. În cazul nostru, aceasta ar fi Autoritatea Aeronautică Civilă Română.

Mașina cu viteză supersonică

Şi tot la capitolul automobile, așteptăm să vedem ce se mai întâmplă cu maşina supersonică Bloodhound. Constructorii ei speră că va depăşi recordul de viteză la sol.

1.600 de kilometri pe oră. Este viteza pe care automobilul supersonic ar trebui să o atingă în doar 55 de secunde. Ar depăşi astfel recordul la sol cu 33 la sută. BloodHound SSC are aproape 13 metri lungime şi cântăreşte peste 6 tone şi are, atenţie, 500 de senzori incorporaţi. Are un motor cu reacţie şi unul de rachetă şi roţi din aluminiu solid.

O combinaţie între autoturism şi avion cu reacţie, maşina este în proiecţie de zece ani, dar abia în octombrie 2017 s-au făcut primele teste cu un pilot uman la bord. Pentru că nu a fost suficient spaţiu de manevră, a rulat cu doar 337 de kilometri pe oră, pe care i-a atins în opt secunde. A fost condusă de comandantul Aviaţiei Regale Britanice, acelaşi care în urmă cu 20 de ani stabilea recordul de viteză la sol, de 1.228 de kilometri pe oră. Următorul test va avea loc anul acesta, în luna octombrie. Dar nici atunci maşina supersonică nu va merge cu 1.600 de kilometri pe oră, pe traseul de 19 kilometri din Africa de Sud, ci doar cu jumătate din această viteză.

