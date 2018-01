Cele mai bune smartphone-uri lansate în 2017

SAMSUNG GALAXY S8 și S8 PLUS – CEL MAI BUN TELEFON DIN 2017

Pe locul 1 se află telefonul cu cel mai frumos display de pe piață și cea mai completă și coerentă prezentare: Samsung Galaxy S8. Totul, de la camera foto de 12 megapixeli, la performanțele din testele benchmark, la design, la noul asistent Bixby care poate face o serie de trucuri ingenioase, până la funcțiile biometrice de deblocare a telefonului, precum senzorul de amprentă și scanarea de iris sau de față, transformă experiența Samsung Galaxy S8 într-una greu de egalat. Galaxy S8 vine bineînțeles și într-o variantă pentru pasionații de phablet-uri, în varianta S8 Plus, care are un display cu o diagonală de 6,2 inchi și o baterie mai mare. În plus, în momentul de față prețul telefonului gravitează în jurul sumei de 3.200 de lei, ceea ce îl face și un concurent pe lista device-urilor cu cel mai bun raport calitate-preț.

IPHONE X – CEL MAI LUXOS TELEFON DE PE PIAȚĂ

Pe locul 2 se află concurentul principal al lui Galaxy S8, cel mai nou telefon Apple, modelul iPhone 10. Din punctul nostru de vedere, lupta dintre Samsung și Apple pe piața device-urilor high-end se rezumă de cele mai multe ori la o preferință în ceea ce privește sistemul de operare. Însă cum Samsung a lucrat serios la interfața software în ultimii ani, alegerea a devenit din ce în ce mai dificilă. Totuși, în ceea ce privește stabilitatea sistemului, calitatea medie a programelor din magazinul de aplicații, precum și software-ul ce pune în mișcare piesele hardware precum camera video sau senzorul de amprentă, iPhone-ul continuă să fie în fruntea clasamentului.

În plus, designul elegant, liniile fine și corpul subțire, performanțele de sunet, camera foto duală impecabilă, cu rezoluție de 12 megapixeli, și display-ul retina-display de 5,8 inchi transformă lista de specificații a lui iPhone X într-un reper pentru industrie.

Oricât de multe cârcoteli au apărut vizavi de bateriile care explodează, vulnerabilitatea la căzături și lovituri sau ineficiența sistemului de face-unlock în cazul persoanelor care au un frate geamăn, adevărul este că iPhone 10 este unul dintre cele mai inovative, mai performante și mai dezirabile produse de pe piața de smartphone-uri din acest an.

Apple nu mai concurează demult să ofere cel mai bun raport calitate-preț sau un telefon super-rezistent, fiabil și axat pe utilitate. iPhone 10 este un lux, un moft, un răsfăț pe care cei care și-l permit au toate motivele să îl cumpere.

GOOGLE PIXEL 2/ 2XL – TELEFONUL CU CEL MAI PUR ANDROID

Dacă, în schimb, visați să aveți un telefon care să ruleze sistemul de operare Android exact în varianta concepută de Google, Pixel 2 și Pixel 2 XL sunt cele două opțiuni care va pot transforma visul în realitate. Inițial, am fost extrem de încântați de lansarea lui Pixel, deoarece din poziția de posesori ai unor mânuțe mici, operarea cu o singură mână a oricărui alt smartphone de pe piață era o provocare. Însă cu o diagonală de 5 inchi, un body foarte subțire, materiale aderente și colțuri rotunjite, Pixel 2 încape cu ușurință în palma oricărui utilizator.

Deși designul telefonului nu impresionează neapărat prin originalitate sau elegantă, camera din spate, cu o rezoluție de 12 megapixeli, care include cel mai performant mod portret pe care l-am testat până acum într-un telefon, vă va da cu siguranță pe spate. Deși în modelele trecute Google i-a lăsat pe utilizatori puțin dezamăgiți de performanțele camerei, în acest an combinația dintre software și hardware produce niște rezultate absolut spectaculoase în aproape orice condiții de iluminare.

Pixel 2 și Pixel 2 XL s-au concentrat în acest an pe a oferi o experiență multimedia cât mai completă, iar cele două boxe frontale de care dispun cele două telefoane sunt perfecte pentru pasionații de conținut video. În plus, chipsetul Snapdragon 835 și cei 4 giga de RAM care se găsesc sub capotă fac orice aplicație să se miște cât se poate de fluid. Și că tot vorbim despre fluide, în timp ce Apple a decis să sacrifice din rezistență pentru un design mai atrăgător, Pixel 2 se mândrește cu un nou brevet de scafandru și rezistă mai nou la o bălăceala accidentală în cadă.

Însă poate cel mai important atu al telefonului Google este viteza cu care se bucură de update-urile sistemului de operare.

Așadar, dacă vreți un smartphone cu cel mai curat Android existent și vreți să fiți primii care primesc update-urile software-ului Google, Pixel 2 și Pixel 2 XL sunt cele două telefoane pe care trebuia să i le cereți Moșului.

HUAWEI MATE 10 PRO – UN URIAȘ CARE SE LAUDĂ CU VIAȚA BATERIEI

Una dintre cele mai mari probleme ale smartphone-urilor moderne este viața bateriei și sunt puține modele pe piață care se pot lăuda în mod real cu o durată impresionantă de funcționare între două încărcări. Un astfel de exemplu este Huawei Mate 10 Pro, un handset care a fost lansat în această lună pe piața din România și deși este extrem de performant, totuși, face față unei zile și ceva de activitate cu o singură încărcare. Bateria de 4000 de miliamperi este mai mult decât capabilă să alimenteze ecranul de 6 inchi cu rezoluție de 1080 pe 2160 de pixeli și procesorul Kirin 970 cu 4 Giga de RAM.

Un alt bonus al smartphone-ului Hauwei este camera duală de pe spate care, pe lângă modul rapid point and shoot, excelează când optezi să faci fotografii în modul manual. Din punctul nostru de vedere, Mate 10 Pro este un competitor de temut al modelului Samsung Galaxy Note 8, care, deși ne-a cucerit cu micuțul stylus numai bun de folosit pe ecranul mare al telefonului coreean, este mai scump și are o durată de viață a bateriei mai mică decât a lui Mate.

LG V30 – O COMBINAȚIE IMPRESIONANTĂ DE PUTERE ȘI PERFORMANȚĂ

Deși Samsung rămâne în continuare mândria Coreei pe piața de smartphone-uri, cei de la LG nu se lasă depășiți atât de ușor. Lansarea lui LG V30 din luna septembrie a marcat o prezență puternică a companiei pe piața de smartphone-uri. V30 oferă cam tot ce ți-ai putea dori de la experiența Android: un chipset Snapdragon 835, adică cel mai puternic procesor de piață, o cameră duală grozavă, cu o rezoluție de 16 megapixeli, și cea mai bună calitate audio dintre toate smartphone-urile lansate în acest an.

Singurul lucru care îl trage înapoi pe V30 este prețul de aproximtiv 3.800 de lei, care îl pune în competiție directă cu modele precum Samsung Galaxy S8, iPhone X sau Google Pixel. Dar dacă va doriți un smartphone care să nu fie produs de Samsung sau Apple, LG este la paritate cu oferta Google din acest an și dacă va place cum au customizat coreenii sistemul Android, modelul V30 este o alegere grozavă.