Corina Crețu, despre performanțele UPB: ”Smarter Europe va avea un rol principal în perioada de programare 2021-2027”

„Universitatea Politehnica are câteva proiecte europene de succes şi voi prezenta noua propunere a Comisiei Europene în cadrul căreia inovarea, cercetarea, ceea ce am numit noi Smarter Europe va avea un rol principal în noua perioadă de programare 2021-2027. Ideea noastră la Comisie este de a face paşi înainte spre nevoile de bază cum sunt infrastructura, apa şi aşa mai departe, către ceea ce noi considerăm că sunt motoarele unei economii şi aici vorbim despre Cercetare, Inovare. Este un moment aniversar în legătură cu ceea ce s-a reuşit să se facă în domeniul cercetării în general în Europa”, a afirmat Corina Crețu.

Totodată, ea a ținut să precizeze faptul că Universitatea Politehnica este o instituţie de învăţământ superior de prestigiu la nivel european și care are, pentru ea, o încărcătură emoțională, având în vedere că tatăl său a fost mulţi ani profesor acolo.

„În primul rând, îmi face o mare plăcere să fiu aici. Este o universitate de prestigiu, singura care face parte din acest lanţ a universităţilor europene (n.r. – CESAER). Pentru mine are şi o încărcătură emoţională. Deşi am absolvit Academia de Studii Economice, tatăl meu avea birou acolo şi până a murit, în 1995, când eram mică ani de zile am stat şi l-am aşteptat aici să-şi termine cursul. Cunosc pasiune cu care își făcea meseria, peste 20 de generații de ingineri au trecut prin mâna lui. Sunt foarte bucuroasă că mă aflu aici și știu că el ne privește”, a menționat Corina Crețu.

Declarația a fost făcută în incinta Universității POLITEHNICA din București (UPB), care a găzduit Adunarea Generală a CESAER (Conference of European Schools for Advanced Engineering Education and Research) – una dintre cele mai importante asociații universitare la nivelul Uniunii Europene. Evenimentul a reunit reprezentanții a peste 50 de universități europene, împreună cu personalități din lumea cercetării și a învățământului superior.