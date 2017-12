E foame MARE de angajaţi la McDonald´s. Anunţuri de angajare în Gara de Nord cu salariul pe masă: 3.200 de lei pe lună

În anunţul de angajare, compania menţionează că pachetul salarial oferit unui candidat este de 1.850 de lei brut (cca. 1.340 de lei net) pe lună pentru poziţiile de crew sau hostess şi de 3.200 de lei brut (cca. 2.250 de lei net) pe lună pentru poziţia de manager trainee. În sumele brute afişate în anunţul de angajare sunt incluse şi bonurile de masă, scrie ZF.ro.

Pe lângă acest pachet salarial, angajaţii care aplică pentru poziţiile de crew, hostess sau manager trainee în cadrul companiei americane mai beneficiază de programe de training, program de lucru flexibil, bonusuri şi premii.

Companiile din România se confruntă în prezent cu un deficit major de candidaţi, iar în ultima perioadă au început să publice din ce în ce mai frecvent ofertele salariale – în special angajatorii din retail şi din HoReCa – în încercarea de a atrage numai candidaţii care acceptă aceste condiţii de salarizare.

În plus, o altă tendinţă întâlnită anul acesta pe piaţa muncii este angajarea cu forme legale a unor candidaţi care încă sunt elevi. McDonald´s, de exemplu, avea în vara acestui an un efectiv de peste 700 de angajaţi cu vârsta sub 18 ani dintr-un total de circa 5.000 de angajaţi pe care compania îi are în România.

Pachetul salarial de intrare la McDonald’s este destul de apropiat de nivelul salariului minim pe economie (de 1.450 de lei brut pe lună, respectiv 1.065 de lei net) şi se încadrează în media salarială oferită de angajatorii din acest domeniu. Cu toate acestea, nivelul salarial scăzut din acest sector de activitate determină o fluctuaţie de personal ridicată, astfel că firmele din domeniu sunt într-o permanentă căutare de noi angajaţi.