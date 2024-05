Incendiu la o rafinărie din Kaluga, în Rusia, în urma unui atac cu dronă din Ucraina – VIDEO

Vladislav Şapşa, guvernatorul regiunii Kaluga, care se învecinează cu regiunea mai largă a Moscovei, a declarat pe aplicaţia de mesagerie Telegram că incendiul a fost stins cu promptitudine. El nu a precizat la ce unitate a avut loc.

RIA a relatat că trei containere cu motorină şi unul cu păcură au fost mistuite de incendiu la rafinăria Pervîi Zavod din Kaluga.

A fire broke out at an oil refinery after a drone attack in the Russian Kaluga region

The report says that „three tanks with diesel fuel and a tank with fuel oil” caught fire.

According to the governor, the fire was extinguished. There are no casualties.

— NEXTA (@nexta_tv)

Şapşa a declarat că nu au existat victime în urma atacului.

Nu a existat niciun comentariu imediat din partea Kievului, dar atacurile cu drone asupra instalaţiilor energetice de pe teritoriul Rusiei au devenit mai frecvente în ultimele luni. Ucraina a declarat că, deşi atacurile sale nu vizează civili, distrugerea infrastructurii militare, de transport şi energetice a Rusiei subminează eforturile generale de război ale Moscovei.