INTERVIU-Adina Vălean, despre aderarea deplină a României la Schengen: Se poate să intrăm anul acesta, se poate să mai aşteptăm foarte multă vreme. Poate fi un moment care va crea o breşă. La fel de bine, poate exista o încăpăţânare care să dureze etern

News.ro: Doamna Vălean, există un calendar pentru aderarea completă la spaţiul Schengen, şi cu graniţele terestre? Care e scenariul optimist şi care este cel pesimist?

Adina Vălean: Calendarul, dacă există, e cunoscut de cei care sunt şefi de dosar, adică cei de la Afaceri Interne (Ministerul de Interne – n.r.). Eu nu îl cunosc, nu ştiu să existe. Ştiu că există ambiţia de a intra cât mai repede. Am văzut şi eu declaraţii care vorbesc despre un proces ireversibil, despre faptul că există speranţă, poate chiar sfârşitul anului.

News.ro: Sunteţi la fel de optimistă?

Adina Vălean : Chestiunea cu Schengen este atât de subiectivă încât e greu să fii obiectiv. Pur şi simplu poate să fie un moment pe care nu îl cunoaştem încă, dar care va apărea şi va crea o breşă. La fel de bine se poate să existe o încăpăţânare, o opoziţie la aderarea noastră şi cu spaţiul terestru, care să dureze etern, deci e greu de spus.

News.ro: Deci există riscul să mai aşteptăm alţi 13 ani, spre exemplu, să intrăm deplin în spaţiul Schengen?

Adina Vălean: Dacă vă spun că da, îi necăjesc pe cetăţeni. În teorie, totul este posibil: se poate să intrăm anul acesta, se poate să mai aşteptăm foarte multă vreme. Nu ştim nici viitorul Schengen care va fi. Economic, ne-ar fi foarte util să avem şi Schengen-ul terestru, asta este clar. Şi nu numai economic, ci şi din punctul de vedere al impactului pe care o frontieră Schengen îl are în regiunea respectivă pentru locuitori. Trebuie insistat în continuare şi găsite soluţii politice pentru a rezolva Schengen-ul terestru. Pe de altă parte, trebuie să ne pregătim şi noi cumva aceste frontiere. Sunt lucruri care depind şi de noi: a avea condiţii foarte civilizate, a avea un sistem de coadă electronică, a încuraja parcări securizate cu toate facilităţile în zonă, astfel încât să nu se creeze o coadă la frontieră, introducerea documentelor electronice care să se verifice electronic. Toate aceste măsuri le-am văzut atunci când am făcut coridoarele verzi din timpul pandemiei, când se închiseseră toate graniţele între state, chiar şi cele Schengen.

News.ro: Dacă mă urc pe autostradă la Constanţa, voi avea vreodată şansa să cobor tot de pe autostradă în Portugalia, la capătul celălalt al Europei?

Adina Vălean: În primul rând, trebuie să avem autostrada de la Constanţa până la frontiera de Vest a României. Asta depinde de noi. Şi mai departe, depinde de fiecare stat membru, dar în principiu fiecare răspunde de dezvoltarea infrastructurii din ţara lui, iar noi sprijinim foarte mult trecerile dincolo de frontieră. Adică verigile lipsă, cum se întâmplă pentru trenuri. Deci, da.

News.ro: E o utopie sau e un masterplan de transporturi?

Adina Vălean: Este Trans-European Transport Network (TEN-T).

News.ro: Când ar putea fi gata?

Adina Vălean: În 2030 ar trebui ca reţeaua să fie completată.

News.ro: Deci în 2030 spuneţi că de la Constanţa până în Portugalia voi putea circula cu maşina pe autostradă?

Adina Vălean: N-o spun eu, asta spune legea europeană. Acesta este un regulament european, e obligatoriu.

News.ro: Apetitul nostru pentru respectarea legilor şi a regulamentelor nu este unul desăvârşit.

Adina Vălean: Ca politician şi reglementator european, mai mult decât să propui legislaţie, n-ai ce face. Decât să cauţi finanţare, ceea ce facem – de aceea s-au găsit atâtea fonduri care ajută la finanţarea infrastructurii.

News.ro: Aveţi un bilanţ? Cam câţi bani a investit Comisia Europeană în infrastructura din întreaga Europă?

Adina Vălean: 50 de miliarde de euro, numai din Connecting Europe Facility. Sunt 1.500 de proiecte. Dar aceştia sunt bani în cofinanţare. Tipul ăsta de mecanism financiar a fost inventat pentru a atrage şi bani privaţi mai ieftini în infrastructură. Cu alte cuvinte, noi sau partenerii noştri financiari – cum e Banca Europeană de Investiţii – garantează cofinanţarea privată. Deci noi, pe lângă cei 50 de miliarde, de fapt am mai atras 71 de miliarde de euro din zona privată.

News.ro: Aceste 50 de miliarde de euro în ce perioadă au fost investite?

Adina Vălean: În ultimii 10 ani.

News.ro: Dar cu trenul din Bucureşti în Timişoara, când vom face mai puţin de 12 ore? Pentru că în România, cel puţin intern, dincolo de autostradă, e şi problema căii ferate.

Adina Vălean: Da, acum ele vor fi coridoare europene, pentru că am unificat pe hartă autostrăzile cu coridoarele de marfă şi de tren, astfel încât să putem, în perspectivă, să avem mai multă sinergie şi multi-modalitate, adică să se completeze cele două tipuri de infrastructură. România a căpătat şi un coridor în plus, Nord-Sud, care trece până la noi şi care se conectează cu Constanţa pe zona Vest-Est. Deci în 2030, vă răspund din nou, conform legislaţiei europene.

News.ro: Dacă aţi fi ministrul român al Transporturilor, aţi desfiinţa TAROM şi aţi face o nouă companie naţională de la zero, pe model italian?

Adina Vălean: Dar nici italienii n-au desfiinţat Alitalia. Au transformat-o în ITA. Nu au reuşit nici ei în cele din urmă. Piaţa de aviaţie în Europa este foarte competitivă şi gardianul acestei competitivităţi este Comisia Europeană, care trebuie să aprobe diversele scheme financiare în jurul companiilor aeriene. În situaţia asta se află şi ITA, care a făcut o solicitare de consolidare cu Lufthansa. Şi TAROM are un plan de restructurare pentru a i se aproba un ajutor de stat. Ajutorul de stat nu-l dă Comisia. Ajutorul de stat vine din bugetul naţional şi Comisia Europeană îl aprobă. Planul de restructurare este bun, e consolidat şi ne aşteptăm la un răspuns, care sper să fie pozitiv, la sfârşitul lunii aprilie. Deci înseamnă că TAROM va fi restructurat şi nu doresc să fie desfiinţat.

News.ro: Acest plan de restructurare prevede că vor fi daţi oameni afară?

Adina Vălean: Restructurare înseamnă că ei trebuie să dovedească că au o schemă care le va aduce profit şi nu vor merge în continuare în pierdere. Un Business Plan, practic.

News.ro: Marile aeroporturi din Europa vor fi sufocate vara aceasta?

Adina Vălean: Mai puţin decât vara trecută, deşi preconizăm o uşoară creştere a traficului. Deci mai mulţi călători.

News.ro: Traficul aerian şi-a revenit după pandemie?

Adina Vălean : Da, şi e în creştere. Cererea este foarte mare.

News.ro: Sunteţi singura femeie care a prins loc eligibil pe listele PNL. Nu aveţi senzaţia că faceţi parte, de fapt, din Partidul Misogin Român?

Adina Vălean: Toate partidele din România performează foarte prost în a nu descuraja femeile să participe la viaţa politică. Pentru că femeile n-au neapărat nevoie de o încurajare, dar au nevoie să nu fie descurajate. Eu cred că e şi o slabă înţelegere. În general, societăţile în care femeile sunt mai implicate în politică sunt şi societăţi mai prospere. Îmi pare rău că nu sunt mai multe femei pe listă.