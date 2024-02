Intrăm în ”zodia” grevelor. Ce proteste se anunță

Angajații din primării se pregătesc de grevă generală. Aceștia sunt nemulțumiți de salarii.

Bugetarii sunt hotărâți să facă grevă

Angajații din peste 800 de comune și orașe se pregătesc să intre în grevă din cauza faptului că sunt nemulțumiți de salarii.

Dan Cârlan, președintele sindicatul SCOR: ”Sistematic, cinci ani la rând, guvernul a venit prin ordonanțele trenuleț și a amputat aceste drepturi pe care noi le avem garantate prin legea salarizării. Suntem la 70% din nivelul pe care legea ni-l garantează.”

Sindicaliștii din primării au mers la Guvern să depună o notificare prin care anunță că vor declanșa o grevă generală în administrația publică.

Lucian Puiu, preşedintele Federaţiei Columna – SCOR: ”De precizat e că nu solicităm majorări salariale. Vrem doar să se acorde ce este scris în lege – salariul minim pe economie înmulţit cu coeficientul pe care sindicatul l-a negociat cu primarul.”

Potrivit sindicaliștilor, majoritatea salariilor celor care lucrează în primăriile rurale sunt de sub 3.000 de lei.

Și angajații din Sănătate au amenințat cu greva generală

Guvernul a anunţat o majorare salarială de 15% pentru angajaţii din Sănătate, pe lângă cea de 5% deja primită la 1 ianuarie 2024. În total, măririle se apropie de cât au cerut sindicaliștii de la Sanitas care au protestat la Ministerul Muncii, la Ministerul Sănătății și la Guvern.

”În principiu, principala noastră cerere – creştere cu 20% în anul 2024 pentru lucrătorii din sistemul sanitar – a fost acceptată. Vor mai fi întâlniri pe cifre. A fost acceptată o creştere cu 20% pe fondul de salarii de bază. Vor mai fi întâlniri pe ceea ce înseamnă cifre. Nu am terminat întâlnirile la nivelul Guvernului. Am stabilit un calendar. Ne vom întâlni săptămâna viitoare. De principiu am stabilit şi Guvernul a acceptat că în anul 2024 lucrătorii din sistemul sanitar vor avea o creştere de 20%”, a declarat unul dintre liderii sindicaliștilor.