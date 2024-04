Ivan, despre strategia României privind inteligenţa artificială: Suntem pregătiţi pentru o finanţare de peste 60 milioane euro, din bani europeni, pentru studiul impactului AI asupra economiei şi societăţii

„În momentul de faţă, în 13 martie, a fost votat în Parlamentul European documentul AI Act, care este unul extrem de important. Noi, ca ţară, din 26 septembrie anul trecut, am lansat în dezbatere publică strategia României de inteligenţă artificială. Chiar săptămâna aceasta am trimis-o către alte ministere pentru avizare, după ce am primit foarte mult input tehnic din partea companiilor. Aici sunt două aspecte extrem de importante: o dată ceea ce poate să prevadă reglementări foarte clare în privinţa implementării inteligenţei artificiale în viaţa de zi cu zi, dar şi protecţia datelor personale, iar pe de altă parte, o oportunitate uriaşă pentru ecosistemul de cercetare, pentru universităţi, pentru companiile care investesc în acest nou concept. Şi pot să vă dau un singur exemplu. Acum suntem pregătiţi pentru un consorţiu format din nouă universităţi la nivelul României, pentru o finanţare de peste 60 de milioane de euro din bani europeni, tocmai pentru studiul/impactul inteligenţei artificiale asupra economiei şi asupra societăţii”, a afirmat Bogdan Ivan, întrebat cât de mult ar putea ajuta România acordul între SUA şi Marea Britanie privind inteligenţa artificială şi dacă ar putea ţara noastră să facă un acord cu UE, joi la finalul şedinţei de Guvern.

Ministrul Cercetării a amintit despre semnarea, în urmă cu circa trei săptămâni a unui acord de extindere a unui parteneriat între Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca şi Lockheed Martin, prin care va fi dezvoltat un centru de inteligenţă artificială în Europa al acestei companii americane

„Din alt punct de vedere vreau să vă spun că în urmă cu aproximativ trei săptămâni am semnat un acord de extindere a unui parteneriat extrem de important între Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca şi gigantul american Lockheed Martin prin care vom dezvolta un centru de inteligenţă artificială al companiei în Europa, direct în Cluj-Napoca, ceea ce înseamnă automat un foarte mare plus pentru ecosistemul din România”, a completat Ivan.

El a mai spus că „suntem pregătiţi şi suntem aliniaţi atât cu partenerii de peste ocean, cu Statele Unite ale Americii, cu partenerul nostru strategic, dar şi cu cei din Comisia Europeană, cu Bruxelles, în contextul în care pentru AI Act România a avut un imput foarte serios atunci când vorbim despre forma finală a acestuia şi intenţionat am aşteptat ca să fie adoptat la nivel european, tocmai pentru ca atunci când noi venim cu legislaţia din România şi o adoptăm în cadrul Guvernului, să fim pe aceeaşi lungime de undă cu prevederile internaţionale”.