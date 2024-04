O treime a Guvernului din Peru demisionează în urma scandalului ”Rolexgate” în centrul căruia se află preşedinta Dina Boluarte, acuzată de îmbogăţire ilicită

”Plec pentru că i-am cerut, iar doamna (Boluarte) a acceptat”, a anunţat luni ministrul de Interne Victor Torres la ieşirea din palatul prezidenţial şi o şedinţă de Guvern.

Victor Torres, care se afla în post de la 21 noiembrie, a evocat ”probleme familiale”.

Câteva ore mai tîrziu, miniştrii Educaţiei, Femeilor, Dezvoltării Agrare, Producţiei şi Comerţului Exterior şi-au anunţat demisiile.

Acest val de demisii a avut loc cu o zi înainte de învestirea, în Parlament, a noului premier Gustavo Adrianzen şi a Guvernului acestuia.

În timpul nopţii, Dina Boluarte i-a pus să depună jurământul pe şase noi miniştri pe care i-a numit în locul celor care au demisionat.

Poliţia, care împreună cu parchetul, a precheziţionat sâmbătă domkiciliul lui Boluarte şi biroul prezidenţial – în cadrul scandalului ”Rolexgate” – era condusă teoretic de ministrul Victor Torres.

Peruvian authorities have raided President Dina Boluarte’s home as part of an ongoing corruption investigation into undisclosed luxury watches, dubbed „Rolexgate.”

— DW News (@dwnews)

Mai multe publicaţii scriu că o parte a Guvernului i-ar fi cerut ministrului să-l destituie pe colonelul care a desfăşurat aceste percheziţii surpriză.

DESTITUIREA PREŞEDINTEI

Guvernul înregistrează astfel priele dezertări după izbucnirea scandalului Rolexurilor, la 15 martie.

În acea zi, un site local de presă a publicat o serie de forografii în care Boluarte apare purtând diverse ceasuri de lux, pe care nu le-a menţionat în declaraţia de avere, în contextul în care a făcur parte din Guvern în 2021 şi 2022.

Opoziţia cere destituirea preşedintei, însă nu dispune de o majoritate în Congres.

”Dacă doamna (Boluarte) pleacă, Peru se va prăbuşi”, a comentat ministrul demisionar de Interne.

”Doamna n-are nimic de ascuns. Eu plec în pace, cu mîinile curate”, a adăugat Victor Torres.

În urma percheziţiilor de sâmbătă, parchetul a somat-o pe Boluarte să prezinte ceasurile pe care le deţine într-o convocare prevăzută vineri.

Apărarea preşedintei afirmă că poliţia a găsit câteva ceasuri în cursul percheziţiei la palatul Guvernului, însă niciun Rolex.

Dina Boluarte, în vârstă de 61 de ani, a dat asigurări că are ”mâinile curate” şi că nu deţine niciun ceas.

Ea a devenit preşedintă după destituirea, la începutul lui decembrie 2022, şi arestarea şefului statului de atunci, Pedro Castillo, de stânga, a cărui vicepreşedintă era.