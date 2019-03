O uzină din România ar putea intra în FALIMENT: “Acum riscă să moară”

Proiectul modernizării avioanelor IAR 99 Şoim la standardul „Super Şoim” pare fi un colac de salvare pentru fabrica Avioane Craiova, dar se poate transforma, peste noapte, într-un cântec de lebădă al acestui constructor de aeronave.

Cel puţin asta susţine un expert militar consultat de „Adevărul” după ce a ieşit la iveală că Avioane Craiova a selectat pentru programul de modernizare IAR 99 o firmă ce apare în CV-ul directorului general, Dragoş Sandu, iar Ministerul Economiei a solicitat de urgenţă clarificări în această afacere. Expertul militar Aurel Cazacu susţine că acest proiect de modernizare a avioanelor de antrenament din dotarea Forţelor Aeriene cu avionică de tip F-16 Fighting Falcon este prost manageriat de responsabilii craioveni. „Este cel puţin ciudat ca o selecţie la care au participat firme ca Lockheed Martin, Elbit Systems sau Leonardo, care este fosta Alenia Aeronautica, să fie câştigată de o companie mai puţin cunoscută ca CMC Electronics Aurora LLC. Asta pentru că Lockheed Martin este chiar constructorul F-16 Fighting Falcon, iar Elbit este compania care a mai modernizat avionul IAR 99 cu ceva timp în urmă şi îl cunoaşte foarte bine.

În plus Elbit furnizează avionica pentru avioanele F-16 ale Israelului, dar şi o serie de echipamente care sunt montate şi pe aeronavele U.S. Air Force. În plus, având o vastă experienţă în industria aeronautică, nici compania italiană Leonardo nu era de neglijat. Din acest motiv decizia controversată de a alege CMC Electronics a adus contestarea în instanţă a procedurii, iar acest lucru poate fi letal pentru Avioane Craiova, care acum riscă să moară”, avertizează expertul.