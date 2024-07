Petrom aproape că și-a triplat profitul. Benzina și motorina, la prețuri uriașe

Anunțul companiei

OMV Petrom anunță miercuri că și-a majorat profitul net la 2,6 miliarde lei, în primul semestru, față de 0,9 miliarde lei în primele șase luni din 2023.

Christina Verchere, CEO OMV Petrom, a declarat: „În primele 6 luni am avut o performanță bună, susținută de modelul nostru de business integrat, revenirea cererii de piață pentru produsele noastre și rate de utilizare mai mari a activelor noastre din downstream. Cu toate acestea, prețurile mai mici la gaze și la energie electrică și volumele mai mici de hidrocarburi disponibile la vânzare au dus la un rezultat din exploatare CCA excluzând elementele speciale cu 15% mai mic, de aproximativ 3 miliarde lei. În această perioadă, am contribuit cu circa 8 miliarde de lei la bugetul de stat al României, inclusiv dividende și am investit aproximativ 2,4 miliarde de lei”.

Grup

• Rezultat din exploatare CCA excluzând elementele speciale de 3,1 mld lei, cu 15% mai mic comparativ cu rezultatul din 1-6/23, determinat mai ales de prețurile mai mici la gaze și energie electrică și de vânzările mai mici de hidrocarburi, parțial compensate de rata mai mare de utilizare a rafinăriei și de buna performanță a canalelor de vânzări

• Profitul net a crescut la 2,6 mld lei față de 0,9 mld lei în 1-6/23

• Investiții de 2,4 mld lei, mai mari cu 1%, direcționate mai ales către Explorare și Producție

• Contribuție la Bugetul de Stat de ~8,3 mld lei, ușor sub nivelul de 8,8 mld lei, din 1-6/23

• Dividende: dividend de bază 0,0413 lei/acțiune plătit în iunie 2024 și dividend special de 0,0300 lei/acțiune aprobat a fi plătit începând cu luna septembrie; aceasta se traduce printr-un randament total al dividendelor de 12,4%

Explorare și Producție

• Rezultat din exploatare excluzând elementele speciale de 1,6 mld lei față de 2,1 mld lei în 1-6/23 determinat mai ales de prețuri mai mici la gaze și volume mai scăzute de vânzări de hidrocarburi

• Rezultatele bune de la sondele noi și de la lucrările de reparații capitale au atenuat parțial declinul natural, rezultând o scădere a producției cu 3% față de anul trecut

• Costul de producție a crescut cu 6% la ~15,8 USD/bep, din cauza costurilor mai mari cu personalul și a producției mai mici disponibile pentru vânzare

Rafinare și Marketing

• Rezultat din exploatare CCA excluzând elementele speciale de ~1,2 mld lei de la o bază scăzută în 6m/23 de 758 mil. lei, ca urmare a reviziei planificate a rafinăriei în T2/23 și a îmbunătățirii performanței canalelor de vânzare, parțial compensată de marje de rafinare mai mici

• Indicator marjă de rafinare OMV Petrom de 11 USD/bbl în 1-6/24, ca urmare a diferențialelor mai scăzute pentru motorină și benzină și a unui mediu de preț mai ridicat pentru țiței

• Rata de utilizare a rafinăriei de 95%, peste media UE, față de 64% în 1-6/23, întrucât 2023 a fost influențat de revizia planificată

• Canale de vânzări performante: vânzările totale de produse rafinate au crescut cu 14%. Vânzările cu amănuntul în România au crescut cu 6% față de aceeași perioadă a anului trecut

Gaze și Energie

• Rezultat din exploatare excluzând elementele speciale de ~0,4 mld lei față de 1,2 mld lei în 1-6/23, reflectând o performanță operațională bună atât în ​​segmentul de gaze, cât și de energie electrică, deși influențate de schimbările în legislație și dinamica pieței

• Volume de vânzări gaze naturale cu 10% mai mici, din cauza volumelor mai mici către piața angro, inclusiv clienții reglementați, și către utilizatorii finali, în timp ce consumul centralei electrice Brazi a fost mai mare

• Producția netă de electricitate de ~2,1 TWh față de ~1 TWh în 1-6/23, cea mai mare producție pentru o primă jumătate de an, centrala de la Brazi fiind într-o revizie planificată mai scurtă comparativ cu aceeași perioadă a anului 2023

Evenimente semnificative

• Strategia 2030: progres anunțat în iunie către transformarea pentru un viitor cu emisii reduse de carbon, sporind în același timp distribuția de dividende către acționari.

• Neptun Deep: a progresat conform planului; ceremonie de tăiere a oțelului pentru părțile superioare ale platformei a avut loc în mai.

• Combustibili sustenabili: decizie finală de investiție luată în iunie pentru construcția unei unități SAF/HVO și a două unități de hidrogen verde, poziționând Petrobrazi să devină primul mare producător de combustibili sustenabili din Europa de Sud-Est. Pentru cele două proiecte de producție de hidrogen verde, finanțarea prin Planul Național de Recuperare și Reziliență (PNRR) a fost semnată în februarie. Materia primă pentru unitatea SAF/HVO a fost asigurată printr-un contract cu Expur, în iunie.

• Energie regenerabilă: tranzacții cu Renovatio semnate în ianuarie și iunie pentru a extinde portofoliul companiei cu proiecte eoliene și solare de peste 1 GW. În luna mai, OMV Petrom și Saint-Gobain România au semnat un acord pentru furnizarea de energie verde.

• Electro-mobilitate: tranzacția cu Renovatio anunțată în ianuarie și finalizată în mai a dus la o rețea de peste 750 de încărcătoare pentru vehicule electrice.

• Modernizarea afacerilor tradiționale: cel mai mare rezervor de stocare de țiței din România dat în funcțiune la rafinăria Petrobrazi în mai.

• Inovație: testarea pentru o instalație inovatoare de captare și utilizare a carbonului la Petrobrazi a fost anunțată în aprilie.