PROFIT NEWS TV – Maratonul de Educaţie Financiară – Ediţia a IV-a, cu jucători relevanţi în domeniu

De când începe educaţia financiară, care sunt greşelile pe care le fac oamenii fără o educaţie financiară, în ce să investesc dacă am economii, când cumpăr sau cum îmi evaluez investiţia, când fac exit şi cum marchez profitul sunt doar o parte dintre întrebările la care vor răspunde jucători relevanţi în domeniu, la Maratonul de Educaţie Financiară – Ediţia a IV-a, care va fi organizat de PROFIT NEWS TV pe 23 aprilie.

Context

Importanţa educaţiei financiare a crescut în ultimele două decenii pe măsură ce inovaţia şi globalizarea au sporit diversitatea şi complexitatea serviciilor financiare. Aceste evoluţii creează responsabilităţi noi pentru autorităţi, care trebuie să se asigure că economia şi societatea sunt pregătite corespunzător pentru a face faţă noilor provocări.

• Educaţia financiară a devenit un aspect de interes pentru toate entităţile care fac parte din sistemul financiar românesc: Guvernul, organismele de supraveghere financiară, corporaţiile financiare, ONG-urile, agenţii de protecţie a consumatorilor discuta subiectul educaţiei financiare şi / sau au dezvoltat programe complexe de educaţie financiară.

• Nevoia abordării coerente la nivel naţional a educaţiei financiare a condus spre apariţia strategiilor naţionale de educaţie financiară. Acestea au ca scop stabilirea unor obiective specifice si a direcţiilor de acţiune a partenerilor angrenaţi în elaborarea şi implementarea lor, pentru o perioadă de timp data, în vederea îmbunătăţirii nivelului de educaţie financiară a populaţiei unei ţări.

• Ca să ajungi să te împrieteneşti cu banii, trebuie mai întâi să-i cunoşti. Trebuie să cunoşti banii, dar şi pe oamenii care îi stăpânesc.

Presedintele Klaus Iohannis a declarat de Ziua Educatiei Financiare: ‘’Ziua educaţiei financiare reprezintă, de asemenea, o ocazie potrivită de a reflecta asupra modului în care oferta de educaţie economică şi financiară răspunde, cu adevărat, competenţelor necesare în economia actuală.

Există o serie de iniţiative orientate spre educarea copiilor, informarea şi formarea adulţilor, pregătirea specialiştilor din acest domeniu – la fel cum există profesionişti dedicaţi, care se străduiesc să ţină pasul cu vremurile, să transmită cunoştinţe şi să dezvolte competenţe care să răspundă unor nevoi reale.

Fostul presedinte al Autorităţii de Supraveghere Financiară, Nicu Marcu: Educaţia financiară nu este un lux, se înscrie printre necesităţile

vieţii contemporane. „Sănătatea financiară a unei naţiuni are întotdeauna o importanţă strategică, pentru că se referă la nivelul de bunăstare pe care îl au cetăţenii. Nevoia de sănătate şi de stabilitate financiară este critică pentru fiecare cetăţean, iar educaţia financiară este cea care poate asigura baza necesară unei mai bune protecţii şi rezilienţe economico-financiare.

Mugur Isărescu: “Colaborarea dintre Banca Naţională a României şi Academia de Studii Economice poate contribui în direcţia creşterii gradului de educaţie financiară a antreprenorilor, în primul rând, cu efecte pozitive pe termen mediu şi lung, inclusiv asupra intermedierii financiare’’

• Banca Naţională a României are o amplă activitate de educaţie financiară desfăşurată prin intermediul proiectelor şi parteneriatelor realizate de-a lungul timpului.:

• Fin Club – Banca Naţională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Ministerul Finanţelor şi Asociaţia Română a Băncilor au

lansat la data de 1 septembrie 2020 FinClub, un program de educaţie financiară destinat elevilor de liceu din clasele X-XII, pasionaţi de piaţa financiară.

• Economic Hub – proiect de dezbatere economică dedicat comunităţii oamenilor de afaceri

• Să vorbim despre bănci şi bani – proiect dedicat elevilor din învăţământul preuniversitar

• Zilele porţilor deschise pentru studenţi şi economişti – Iniţiat în anul 2009, proiectul are ca obiectiv general îmbunătăţirea nivelului de cunoaştere şi înţelegere, în mediul universitar, a activităţii băncii centrale

• Academica BNR – consolidarea dialogului dintre banca centrală, mediul economic instituţinal şi comunitatea academică

Există deja programe naţionale de educatie financiară începute de jucători importanţi din domeniul financiar bancar precum

o ASF: prin platforma de educaţie financiară edu-fin.ro- De la declararea Zilei Educaţiei Financiare şi până în prezent (aprilie 2022-aprilie 2023), ASF a conceput şi a implementat o serie de programe noi de educaţie financiară adresate tuturor categoriilor de vârstă şi mediilor de învăţare, de la elevi la profesori, sportivi şi antreprenori

o Programul de educare financiară iniţiat de BVB, prin platforma Fluent în Finanţe, o platformă educaţională online, care îşi propune să ofere materiale de informare şi educare despre investiţii la Bursa de Valori Bucureşti, plasamente în fonduri de investiţii şi în fonduri de pensii.

o Programul Naţional de educaţie financiară început de BCR, care acoperă o gamă largă de teme din educaţia financiară, structurată pe grupe de vârstă şi nivel de învătământ, de la educaţia pentru copii şi şcolari, urmată de pregătirea liceenilor şi studenţilor, până la educarea adulţilor.

o CASLB – despre posibilitaea de mediere dintre client persone fizice şi juridice şi bănci, la care o poate asigura CASLB

o ARB – despre cum să-ţi gestionezi bugetul, economisirea, accesarea unui credit, riscul şi restructurarea unui credit, dar şi un manual de educaţie financiară cu capitole despre bănci, leasing, piaţa de capital, fonduri de investiţii, pensii private, asigurări

o ING – Banometru

o Fundaţia Progress, în parteneriat cu BCR, lansează proiectul „Şcoala de bani din bibliotecă”, o iniţiativă prin care copiii şi adulţii din mediul rural au parte de educaţie financiară care să îi ajute în managementul propriilor finanţe şi dezvoltarea competenţelor digitale pentru folosirea serviciilor bancare online.

Educaţia financiară este un proces continuu şi integrat, prin care dobândim cunoştinţe, dezvoltăm abilităţi şi adoptăm un comportament

responsabil în ceea ce priveşte gestionarea banilor şi a resurselor financiare. Obiectivul este să ajungem să putem lua decizii financiare

sigure, să fim capabili de a planifica şi atinge obiective financiare, dar şi să ne putem adapta la aspectele economice ale societăţii în care trăim.

• Aşadar, educaţia financiară nu este un eveniment izolat ci o călătorie pe parcursul vieţii, care necesită învăţare continuă. Noi credem că educaţia financiară în şcoli este primul pas în construirea unei fundaţii solide pentru viitorul tinerilor.

• Înţelegerea conceptelor de bază precum economisirea, bugetarea şi gestionarea datoriilor îi pregăteşte pe copiii pentru provocările financiare cu care se pot confrunta în viaţa de adult şi, mai ales, în călătoria antreprenorială. Prin dobândirea acestor cunoştinţe, tinerii vor fi capabili să ia decizii financiare înţelepte şi să evite capcanele care pot duce la probleme financiare.

Educaţia financiară pentru copii

o Educatia, de orice fel, este eficientă dacă începe de la vârste fragede. Educaţia financiară nu face excepţie. Chiar dacă, pentru cei mici, unele concepte economice sunt prea complicate, există soluţii de educaţie adaptate copiilor, care pot scoate noţiuni financiare din zona abstractă, aducându-le în cea a înţelegerii uşoare, a jocului, a integrării în viaţa de zi cu zi.

o Cum se câştigă banii? Pentru ce ne trebuie? Cum îi folosim chibzuit? Ce greşeli putem face în privinţa lor? Cum îi putem strânge pentru ca mai târziu să-i folosim pentru lucruri necesare, dorite sau pentru a dărui mai departe?

o Pentru cei care ţintesc să-şi construiască propriile afaceri, educaţia financiară este o componentă cheie în drumul către succes. Înţelegerea mecanismelor financiare şi a riscurilor asociate cu gestionarea unei afaceri este esenţială pentru luarea deciziilor informate. În concluzie, da, educaţia financiară poate reprezenta începutul drumului către antreprenoriat şi succes în afaceri. De la educaţia financiară în şcoli până la dezvoltarea abilităţilor financiare necesare antreprenoriatului, este doar un pas.

Teme de dezbatere

Prin această dezbatere ne propunem să abordăm o serie de teme de maxim interes pentru telespectatorii cu un nivel mediu de educaţie financiară, care doresc să-şi aprofundeze cunoştinţele.

o De când începe educaţia financiară? Ce şi cum îi putem învăţa pe copii?

o De ce este necesară educaţia financiară şi care sunt greşelile pe care le fac oamenii fără o educaţie financiară

o domeniile abordate de educaţia financiară:

o economisirea – cum şi cât economisesc

o investiţii – cum decidem care este investiţia care ni se potriveşte,

o În ce să investesc dacă am economii: imobiliare, acţiuni româneşti pe BVB, acţiuni ale companiilor mari internaţionale listate pe Wall Street sau alte burse mari din lume, unităti de fond oferite de fondurile de investiţîi, obligaţiuni şi titluri de stat, aur, valute, crypto

o Cum se cumpără acţiunile, pe ce bază se aleg acţiunile, cum se informează despre companii, cum iau un broker, ce poate face un broker pentru mine; stau să urmăresc toată ziua acţiunile, care sunt informaţiile de educaţie financiară de care are nevoie clasa medie

o Care este avantajul unităţilor de fond? Când cumpăr sau cum îmi evaluez investiţia? Când fac exit şi cum marchez profitul?

o asigurări de viaţă , pensii private şi facultative

o finanţare prin credirare. Cum gestionez relaţia cu banca în cazul unui litigiu?

o Cum compar diversele opţiuni de investiţie financiară? Investiţîi imobiliare vs acţiuni, obligaţiuni vs unităţi de fond vs pensii private