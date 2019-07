REVOLTĂ în trafic! Viața fără tramvaiul 41: “Ajungem MÂINE la muncă!”

“Vezi elibereaza banda 1! Pe-acolo trece STB-ul. Elibereaza unu’ te rog…!”. Este un politist de la o trecere de pietoni din AFARA unei intersectii, care comunica cu colegi de-ai sai care incearca sa faca ordine in haosul din marile intersectii de pe traseul tramvaiului 41, oprit pentru doua luni. Si, desi este vacanta pentru elevi si studenti, “revolutia in trafic” promisa de Gabriela Firea in campania electorala este, mai degraba, “revolta in trafic”.

Circulatia tramvaielor liniei 41 va fi suspendata timp de doua luni, incepand de sambata, 29 iunie, pentru realizarea unor lucrari la Podul Ciurel, statia de metrou din Drumul Taberei si la podul Grant, iar pentru preluarea calatorilor au fost introduse 50 de autobuze pe doua linii naveta.

Tramvaiul 41 este recunoscut ca fiind unul dintre cele mai aglomerate din Capitala, taind Bucurestiul din Bd. Ghencea/Drumul Taberei si trecand prin Militari (Lujerului), Crangasi si ajungand pana la Piata Presei Libere. Dimineata si dupa-amiaza, tramvaiele 41 erau pline pana la refuz si veneau la interval de 3-4 minute, pentru a face cat-de-cat fata afluxului de calatori.

