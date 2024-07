Studiu: Românii au planificat vacanțe mai scurte de 7 zile vara aceasta

S-a făcut un studiu.

Majoritatea românilor şi-au planificat vacanţe mai scurte de 7 zile vara aceasta şi preferă să se cazeze în hoteluri, potrivit studiului realizat de Reveal Marketing Research, care arată că 54% dintre turiştii români şi-au planificat o singură vacanţă pentru vara aceasta, în timp ce 30% intenţionează să aibă două, iar 15% au planificat trei sau mai multe.

Referitor la durata vacanţei principale din acest an, cei mai mulţi dintre români menţionează o perioadă sub 7 zile (44%) sau un interval de 7-10 zile (36%).

„În rândul reprezentanţilor Generaţiei Z, cu vârste cuprinse între 18-24 ani se observă tendinţa mai pronunţată de a planifica vacanţe mai scurte de 7 zile (52%). În contrast, cei cu vârste între 35-44 de ani se diferenţiază ca fiind cei care îşi planifică vacanţe mai lungi, 19% menţionând o durată de 11-14 zile (vs. 15% total eşantion), iar 12% vacanţe de peste 14 zile (vs. 6% total eşantion).”, susţin autorii studiului.

În ceea ce priveşte preferinţele de cazare, 43% dintre turiştii români au făcut o rezervare la un hotel, 31% au ales o pensiune, iar 15% au optat pentru apartament sau Airbnb. În funcţie de vârstă, persoanele mature peste 55 ani preferă în special hotelurile (54%), iar cei între 45-55 ani pensiunile (38%).

Conform aceluiaşi studiu, 56% dintre turiştii români şi-au planificat vacanţa de vară anul acesta în perioada de vârf a sezonului (Iulie-August), procent semnificativ mai mic comparativ cu vara anului trecut (65%). Astfel, 22% au ales perioada mai-iunie, iar 21% au ales să îşi planifice vacanţa în septembrie sau mai târziu.

„Reprezentanţii Generaţiei Z, cu vârste între 18 şi 24 de ani, preferă în mare măsură să-şi planifice vacanţele în perioada Iulie-August (64%), în timp ce persoanele mature, cu vârste de peste 45 de ani se diferenţiază ca planificându-şi mai des vacanţele în extrasezon decât restul populaţiei (27% vs. 21% total eşantion)”, arată cercetarea.

Principalele motive pentru alegerea perioadei vacanţei sunt planificarea zilelor de concediu (54%), preţul (49%), condiţiile meteorologice (42%) şi vacanţele copiilor (18%).

Aşteptările turiştilor români de la vacanţa de vară din acest an includ relaxarea totală (70%), timpul de calitate petrecut cu familia (50%), aventură şi explorare (29%), descoperirea de noi culturi şi locuri (27%) şi participarea la diverse activităţi sportive şi recreative (15%).

La o analiză mai detaliată, observăm că părinţii cu copii minori îşi doresc mai degrabă relaxare totală (74%) comparativ cu cei fără copii sau cu copii mai mari de 18 ani (65%). În plus, persoanele cu vârste între 35-44 de ani sunt cele care aspiră în mai mare măsură la experienţe noi în vacanţă (35% vs. 29% total eşantion), în timp ce activităţile sportive şi recreative sunt preferate în mod deosebit de bărbaţi (22% vs. 11% femei) şi de tinerii între 18 şi 24 de ani (21% vs. 15% total eşantion).

„Studiul reflectă adaptarea planurilor de vacanţă ale românilor în faţa diferitelor provocări de ordin economic sau climatic. Anul acesta, observăm o creştere semnificativă a tendinţei de a planifica vacanţele în extrasezon şi o sensibilitate sporită la condiţiile meteorologice extreme, cum ar fi codul roşu de caniculă pe care ţara noastră îl traversează în acest an. Desigur că diversitatea preferinţelor pentru petrecerea vacanţei de vară este în mare măsură determinată şi de alţi factori precum etapa vieţii sau statutul familial”, a afirmat Marius Luican, CEO al Reveal Marketing Research.

Studiul Reveal Marketing Research s-a desfăşurat online în perioada 22 iulie – 26 iulie 2024 pe un eşantion reprezentantiv pentru universul persoanelor cu vârsta 18+, utilizatori de internet, din mediul urban şi mediul rural. Mărimea eşantionului a fost de 1.003 respondenţi, iar eroarea maximă de eşantionare este +/-3,1% la un nivel de încredere de 95%.