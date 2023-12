USR a pregătit 400 de amendamente pe proiectul de buget pe 2024: Acest buget este doar un flyer electoral pentru Ciucă şi Ciolacu, un buget care nu are nicio legătură cu situaţia reală şi nevoile reale din societate

„Ne-am uitat atent la ce a făcut această coaliţie PNL -PSD cu bugetul pe anul 2024 şi constatăm că acest buget este doar un flyer electoral pentru Ciucă şi Ciolacu, un buget care nu are nicio legătură cu situaţia reală şi nevoile reale din societate, situaţia reală a cheltuielilor nu are nicio legătură cu respectarea legilor în vigoare. E un buget care are o gaură de aproximativ 41 de miliarde, în total au subestimat, ca şi anul trecut, încasările cu aproximativ 20 de miliarde, nu au pus cheltuieli de aproximativ 21 de miliarde”, a declarat, duminică, într-o conferinţă de presă, purtătorul de cuvânt al USR, Ionuţ Moşteanu

Acesta a precizat că suma de peste 40 de miliarde de lei din buget care reprezintă „gaură” şi pe care cei care au construit proiectul de buget „se fac că nu o văd” reprezintă echivalentul a două autostrăzi.

În acest context, el a criticat Partidul Naţional Liberal şi a afirmat că „anul viitor va fi jale”.

„PNL a devenit sub ochii noştri un PSD galben, o anexă la PSD şi tot ce fac acum cu ministrul lor al Finanţelor este doar să îl facă fericit pe Ciolacu înainte de an electoral şi îi pun la dispoziţie acest mare flyer electoral care se cheamă legea bugetului de stat. Ciolacu şi Boloş nu au semnat declaraţia şi au dat o ordonanţă prin care nu vor să semneze declaraţia care atestă că respectă şi înţeleg ce au făcut şi că respectă legea responsabilităţii fiscal-bugetare, pentru că ei ştiu că sunt un guvern al vorbelor nu un guvern al faptelor, ei ştiu exact că acest buget este unul mincinos unul fără acoperire reală”, a adăugat Moşteanu.

Acesta anunţă că USR are este 400 de amendamente la proiectul de buget, „care ar repara într-o bună măsură jaful făcut de PNL şI PSD”.

„Am corectat ce era de corectat pe fiecare sector, pe fiecare minister”, a adăugat oficialul USR.

Parlamentarul Oana Ţoiu afirmă că „angajările la stat se vor face doar cu voia PSD”, că Guvernul permite acordarea de bonusuri la companiile în care acţionar majoritar este statul, chiar dacă acestea au datorii, singura cerinţă fiind aceea ca datoria lor să fie reducă cu 20 de procente. Ea atrage atenţia că Guvernul renunţă, în schimb, la finanţarea pentru kit-urile folosite la monitorizarea electronică a agresorilor.

Ea reclamă „nedreptăţi uriaşe” care se fac prin proiectul propus pentru legea bugetului. Una dintre categoriile afectate va fi cea a mamelor care vor plăti contribuţii la asigurările de sănătate pentru concediul medical de 42 de zile de după naştere. Ţoiu mai spune că şi în educaţie se creează inechităţi prin renunţarea la o parte fonduri pentru programul „Masa caldă”, dar şi prin tăierea posibilităţii ca naveta profesorilor să fie decontată, în timp ce rămâne posibilitatea ca funcţionarii publici să poată beneficia de decont pentru navetă din partea autorităţilor locale.

La rândul său, Cristian Seidler a prezentat un document primit de la ministrul Muncii conform căruia 146 de miliarde de lei este suma necesară pentru pensii în anul 2024, din care 10 miliarde de lei ar fi în urma recalculări din luna septembrie.

„În legea Bugetului asigurărilor sociale de stat Guvernul a alocat 131 de miliarde de lei, sau 15 miliarde de lei mai puţin decât tot ei spuneau că ar fi nevoie. Asta confirmă, din păcate, ceea ce noi am afirmat la momentul adoptării legii pensiilor şi anume că este o minciună legalizată. Iată, deci nu au alocat bani pentru recalcularea din septembrie şi nici în rest nu au alocat bani suficienţi. (…) S-au găsit, în schimb, bani pentru pensiile speciale o creştere cu 18% alocării la pensiile speciale cu mult peste rata inflaţiei. Chiar şi aşa nu se atinge nici pe departe acel plafon de 9,4% pe care în mod mincinos PNL şi PSD l-au folosit în ultimii pentru ne-creşterea pensiilor”, a declarat Seidler.

El anunţă că a depus un amendament pentru a „obliga” Guvernul „să-şi respecte propriile promisiuni” şi să taie bani de la bugetul pensiilor de serviciu şi să transfere sumele la bugetul pensiilor alocate pe bază de contributivitate.

Ştefan Pălărie susţine că proiectul legii bugetului presupune „umilirea profesorilor” şi amânarea tuturor reformelor din educaţie pentru anul 2025.

„Banii alocaţi pentru educaţie, deşi o să vedeţi declaraţii sforăitoare ale celor din PSD şi PNL; nu reprezintă decât aproximativ jumătate din ceea ce spunea legea învăţământului preuniversitar, adică ar fi trebuit să avem o sută de miliarde de lei alocate educaţiei, avem undeva la 59 în realitate. O nouă farsă, după acel 6% alocat educaţiei, prorogat peste 10 ani de zile”, spune Ştefan Pălărie.

Acesta critică „ceremonia de tip nord-coreean de la Cotroceni” despre care spune că „a fost doar un praf în ochi. Urmează acum realitatea”.

El anunţă că „USR a depus peste 40 de pagini de amendamente” la capitolul „Educaţie” din proiectul legii bugetului, printre acestea regăsindu-se propuneri precum profesori-însoţitori pentru copiii cu dizabilităţi, alocarea fondurilor pentru masă în şcoli pentru un milion de copii, alocarea de bani pentru paza şcolilor, creşterea costurilor în şcolile din medii defavorizate.

Unul dintre amendamente propune alocarea de fonduri pentru un program de pregătire care să îi sprijine pe profesori să recunoască tiparul comportamental al consumatorilor de droguri, pentru a recunoaşte astfel de comportamente în rândul elevilor lor.

Adrian Wiener susţine că bugetul Ministerului Sănătăţii creşte cu 44% faţă de execuţia din acest an, care a a fost sub nivelul alocării.

„O mare parte din aceste sume, dacă nu chiar toată creşterea, provine din PNRR şi din banii de la Banca Mondială, deci sunt investiţii care sunt rostogolite de la an la an şi acum ajung la maturitate. În ceea ce priveşte, de fapt, bugetul din care se hrăneşte sănătatea, bugetul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (…) creşterea este de doar 5% în măsura în care doar deficitul pe 2023 a fost de aproape 10%, vreo 4,3 miliarde deficit identifica, luna trecută, CNAS”, spune Wiener.

El adaugă că bugetul pentru medicamentele compensate rămâne la fel ca în anii trecuţi.

Amendamentele pregătite de USR vizează „deficienţele de finanţare” în cazul programelor naţionale de sănătate

Horaţiu Cosma consideră că bugetul Ministerului Transporturilor este „mincinos”, arătând că anul viitor vor exista „termene amânate din nou şi din nou” şi „aceleaşi promisiuni neonorate” şi „cozi kilometrice” pe principalele drumuri. El atrage atenţia asupra faptului că PNRR-ul „făcut de USR” reprezintă „salvarea” bugetului Ministerului Transporturilor pentru anul viitor.

El atrage atenţia că proiecte mari de infrastructură rutieră şi feroviară au prevăzute sume mult mai mici decât cele necesare pentru implementarea lor. El anunţă amendamente depuse de USR pentru proiectele cu „alocări insuficiente”.

Proiectul bugetului de stat pe 2024 a fost aprobat joi seară de Guvern, fiind depus vineri la Parlament. Grupurile parlamentare au termen până duminică la prânz să depună amendamente, dezbaterile şi aprobarea urmând să se finalizeze până miercuri.