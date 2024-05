Xi Jinping sărbătoreşte în Ungaria relaţiile ”la apogeu”. o ”croazieră de aur”, cu China şi care sfidează UE. ”Noi am sfidat ordinea geopolitică împreună”, croindu-ne calea ca ”state suverane în deplină independenţă”, scrie el în Magyar Nemzet

În urma unei parade militare alături de preşedintele ungar Tamas Sulyok, el s-a întâlnit la o mănăstire carmelitană, reşedinţa premierului, cu Viktor Orban.

Chinese President Xi Jinping attended a welcome ceremony jointly held by Hungarian President Tamas Sulyok and Prime Minister Viktor Orban in Budapest Thursday.

— China Xinhua News (@XHNews)

În vederea acestei vizite catalogată drept ”istorică” de către Budapesta, capitala pavoazată cu steagurile Chinei a fost plasată sub un nivel de înaltă securitate, iar câteva steaguri desfăşurate de către manifestanţi tibetani au fost atent ascunse privirii liderului chinez.

”Relaţiile chinezo-ungare sunt la apogeu” în cei 75 ani de istorie, s-a felicitat Xi Jinping, potriivt unei dări de seamă a autortăţilor chineze.

Înaintea sosirii, el le-a comparat cu o ”croazieră de aur”, într-un editorial publicat de către ziarul favorabil puterii Magyar Nemzet.

”Noi am sfidat ordinea geoplitică împreună, într-un context internaţional instabil”, croindu-ne calea ca ”state suverane în deplină independenţă”, a scris Xi Jinping.

16 ACORDURI

El salută astfel strategia de ”gică contra” a premierului Viktor Orban în Uniunea Europeană (UE).

În înfruntarea sa cu Bruxellesul, liderul naţionalist ungar s-a orientat horărât către Est în ultimii ani.

Iar atunci când Bruxellesul s-a distanţat de Beijing, el, din contră, a strâns legăturile, respingând o înfruntare ideologică a ”blocurilor”.

Acest sejur de aproape trei zile este ocazia ”ridicării parteneriatului nostru straegic pe noi culmi”, afirmă şeful statului chinez, de la schimburi culturale la cooperarea economică, în contextul în care superputerea asiatică a devenit primul investitor în Ungaria anul trecut.

Pentru Viktor Orban este un succes diplomatic.

Alegerea lui Xi Jinping de a vizita în UE Parisul şi Budapesta ”arată importanţa pe care o ia Ungaria pe scena internaţională”, a salutat şeful de cabinet al lui Viktor Orban Gergely Gulyas.

Budapesta a anunţat semnarea a cel puţin 16 acorduri, în sectoarele infrastructurilor feroviare, rutiere, energiei nucleare sau auto.

În toată Ungaria, fabrici de baterii şi maşini electrice răsar cu o viteză impresionantă, prin investiţii de zeci de miliarde de euro.

Acest lucru îngrijorează opoziţia, care denunţă opacitatea contractelor, impactul acestor instalaţi asupra mediului şi corupţia, construcţii care îmbogăţesc, acuză ea, ”cercul lui Orban”.

MESAJ ADRESAT UE

Primit luni cu fast la Palatului Elysée, la Paris, Xi Jinping a discutat ”sincer” cu omologul său francez Emmanuel Macron despre diferendele comerciale între China şi UE sau despre relaţiile Beijingului cu Moscova, privite cu suspiciune de Occident pe fondul Războiului din Ucraina.

Însă în etapa ungară a turneului, presa este ţinută la distanţă şi nu sunt abordate subiecte care să deranjeze.

Beijingul şi Budapesta sunt pe aceeaşi lungime de undă şi pledează în favoarea unei rezolvări paşnice în Ucraina, rămânând totodată apropiate Kremlinului.

Lui Xi Jinping îi place să scoată în evidenţă acest aliat european, iar vizita sa ”simbolizează eforturile Chinei de a stabili o voce disidentă în discuţiile cu UE şi de a slăbi unitatea blocului”, subliniază un analist de la Institutul Mercator, cu sediul la Berlin, laus Soong.

În apropierea mănăstirii carmelitelor, cu vedere la Dunăre, mulţi turişti cu ochelari de soare pe nas sunt miraţi de dispozitivul important de securitate şi de poliţia care blochează accesul în sit.

”Ah! Prinţul Chinei e aici!”, reacţionează zâmbind un vizitator israelian, dezamăgit că nu poate lua funicularul care urcă spre Castelul Buda.

Pe străzile vecine, o mână de protestatari s-au costumat în Winnie-the-Pooh. Xi jinping este ironizat că seamănă fizic cu celebrul personaj de desene animate, mare amator de miere.