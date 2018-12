2019: Ce sărbători pică în weekend și unde mai poate Guvernul să facă “punte” pentru bugetari

Daca unele dintre aceste zile sunt mereu duminica (prima zi de Paste si Rusalii), altele pica in acest an destul de nefericit. Este cazul Sfantului Andrei si zilei nationale, ambele picand in weekend – 30 noiembrie e sambata, iar 1 decembrie 2019 va fi duminica, asa ca atunci nu ne bucuram practic de nicio zi libera in plus.

In schimb, alte zile de sarbatoare pica joia, asa ca e foarte probabil ca Guvernul sa isi continue traditia si sa ofere bugetarilor cateva minivacante in plus, daca decide ca acestia nu lucreaza nici in vinerea dintre ziua libera si weekendul urmator.

Iata lista completa a zilelor libere din 2019 si cum vor pica ele in timpul saptamanii:

1 ianuarie (marti)

2 ianuarie (miercuri)

