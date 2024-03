A fost emis acordul de mediu pentru Autostrada Timişoara-Moraviţa

”În cadrul şedinţei Comitetutului de analiză tehnică din data 07.03.2024 Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş a luat decizia de emitere a acordului de mediu pentru proiectul «Autostrada Timişoara» (faza studiu fezabilitate) propus a fi amplasat în extravilan/intravilan UAT Remetea Mare, Recaş, Bucovăţ, Moşniţa Nouă, Giroc, Sacoşu Turcesc, Pădureni, Liebling, Jebel, Voiteg, Birda, Deta, Denta, Moraviţa”, precizează Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş, joi, într-un comunicat de presă.

Lungimea traseului este de 73 de kilometri şi include punctul de trecere a frontierei cu Republica Serbia care va fi construit.

”Principalele lucrări prevăzute în cadrul proiectului sunt următoarele: lucrări de infrastructură şi suprastructură, terasamente (lucrări de săpătură, umplutură, etc.); lucrări de consolidare a terasamentelor (lucrările de consolidare a taluzurilor de rambleu, a terenurilor slabe de fundare şi drenarea apelor subterane); lucrări hidrotehnice; lucrări de artă (construcţia podurilor şi pasajelor, podeţelor etc.); lucrări de construcţie a nodurilor rutiere în zonele intersectate sau ramificare cu alte căi de comunicaţie; lucrări de siguranţa circulaţiei; lucrări de colectare şi evacuare a apelor; lucrări de mediu (ex.: panouri fonoabsorbante, împrejmuire, subtraversări pentru faună etc.); lucrări de realizare a dotărilor specifice infrastructurii rutiere – parcări, spaţii de servicii, centru de întreţinere şi coordonare (CIC), punct de trecere a frontierei; lucrări de mutări şi protejare a instalaţiilor”, se mai arată în comunicat.

Potrivit sursei citate, proiectul se suprapune parţial cu siturile Natura 2000 Lunca Timişului şi Lunca Timişului şi se afă în vecinătatea rezervaţiei naturale Arboretumul Bazoş (la aproximativ 400 de metri).

”Realizarea proiectului nu va afecta integritatea reţelei Natura 2000 şi terenuri naturale cu valoare ecologică ridicată sau zone cu areale naturale ce pot reprezenta habitat pentru diverse specii, urmând a se respecta măsurile de protecţie stabilite prin avizul Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate”, scrie în comunicat.

În iunie 2022, România şi Serbia au semnat Acordul pentru Autostrada A9, iar peste un an specialiştii din cele două ţări au stabilit şi amplasarea noului punct de trecere a frontierei de la Moraviţa/Vatin, unde a fost amplasată, simbolic, o bornă kilometrică, pe locul viitorului punct de frontieră.