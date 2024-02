A murit Florin Moni Bordeianu, prima vedetă a grupului Phoenix! POVESTEA LEGENDARULUI ARTIST datorită căruia muzica românească s-a schimbat radical, spusă chiar de el/ Exclusiv

S-a stins din viață Moni Bordeianu, solistul cu care Phoenix a schimbat fața muzicii românești, la începutul anilor ’60. Artistul de legendă avea 75 de ani și locuia în Germania.

Povestea nonconformistului artist care, din leafa sa, trecând la munca de jos în străinătate, le-a cumpărat și trimis fostilor colegi cele mai performante instrumente muzicale și echipamente de sunet, spusă chiar de el, în exclusivitate pe Money.ro.

Florin Moni Bordeianu rămâne prima vedetă Phoenix, în fruntea căreia s-a aflat de la începuturile anilor ’60, alături de Nicu Covaci. Amândoi au format Sfinții, formație devenită Phoenix. Moni a compus prima piesă originală a păsării muzicale Phoenix –”Știu că mă iubești și tu” (1964).

Solistul ce a făcut istorie cu genialele ”Canarul”, ”Vremuri”, ”Nebunul cu ochii închiși” ori ”Totuși sunt ca voi”, a plecat din România cu mult înaintea spectaculoasei evadări din comunism a trupeților. De departe, a continuat să rămână alături de muzicieni prin furnizarea de tehnică muzicală, dar și prin prezența sa, la fiecare eveniment important Phoenix de după ’89. În urmă cu șapte ani, Moni Bordeianu a trecut printr-o traumatizantă operație în urma căruia a rămas fără un picior. În ciuda handicapului, a urcat pe scenă demn de fiecare dată.

În ultimii șapte ani, Moni Bordeianu a dat curs oricărei invitații a foștilor săi colegi, și-a urcat pe scenă chiar și fără un picior: ”Am plecat vedetă din România și am ajuns să lucrez la fabrică, dar în libertate. Ambalam lenjerie intimă, apoi am lucrat într-o vopsitorie”

”A fost o alegere grea dar dacă nu plecam, nu pleca nici mama, nici fratele meu și ar fi rămas bunica singură în America. Ea e cea care s-a luptat să fim o familie unită. Înainte să ajungă în America, în anii anii cât a locuit în Germania, bunica mea- Maria Celler-ne-a trimis tot ce aveam nevoie ca trupă. Eram invidiați pentru instrumente electrice, stative, boxe. Dacă n-ar fi fost ea, poate povestea Phoenix ar fi fost scurtă. S-a stins de mult și i-am datorat multe”, ne-a povestit saga vieții sale Moni. O perioadă a stat în Germania, la realizatorul de emisiuni radio Cornel Chiriac (Europa Liberă), cel care i-a dat șansa să facă emisiuni din noua sa țară, Statele Unite.

”Adaptarea mea peste ocean a fost un șoc. Am plecat vedetă și am ajuns să lucrez la fabrică, dar în libertate. Am ambalat lenjerie intimă, apoi am lucrat într-o vopsitorie. Trebuia să câștig bani căci fratele meu era elev, trebuia să mâncăm, să plătim chiria, să o pot aduce pe Marieta (cea care i-a fost soție -n.r) după mine. Cornel Chiriac m-a ajutat să realizez emisiuni din America pentru Europa Liberă. Pentru fiecare emisiune făceam naveta 150 kilometri până la New York. Ba am încercat să cânt și cu o trupă acolo, în Bethlehem, Pennsylvania, dar slabă. A fost perioada când m-am decis să mă întorc în Germania, unde viața era mult mai bună”.

Viața în occident a solistului care umplea stadioane în România comunistă: A instalat parbrize la o fabrică de motostivuitoare, a lucrat la o fabrică de mezeluri!

A murit Florin Moni Bordeianu, prima vedetă a grupului Phoenix! Moni a ieșit la pensie în Germania, țară al cărei cetățean a fost, după o carieră profesională în diverse domenii. A instalat parbrize la o fabrică de motostivuitoare, apoi a lucrat la o fabrică de mezeluri, ca director de vânzări, până la pensionare. ”Revenirea mea din SUA în Germania a fost justificată și de evadarea celor de la Phoenix din România. Din nefercire, neînțelegerile au făcut ca Țăndărică, Kappl și Erland Krauser să-și făcă o altă formație, Madhouse. I-am ajutat prietenește, sunetist, șofer, compozitor”, ne-a mai destăinuit artistul, în urmă cu ceva vreme, părți din viața sa de roman. O viață strâns legată de tot ce înseamnă Phoenix.