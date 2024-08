A murit regizorul Bogdan Budeș. Fratele său a făcut anunțul

Bogdan Budeș

Bogdan Budeș, regizor și traducător, director al Teatrului de Artă din București a decedat în urma unui infarct.

„Fratele meu, Bogdan, a decedat ieri în urma unui infarct. Dumnezeu să îl ierte și să îl odihnească”, a scris Radu Budeș.

Bogdan Budeș are studii în filosofie la Universitatea din București (1991-1996) și a terminat regie de teatru la Masterskaya (Atelierul) lui Piotr Naumovici Fomenko din Moscova, în perioada 2007-2010.

A fost, în 2013, selecționer la Festivalul Național de Teatru Independent. A făcut și asistență de regie pentru mai multe spectacole, printre care, în 2012, Năpasta de I.L. Caragiale, regizat de Cristi Juncu.

Traducător dramatic din 2003, Budeș are traduceri din limbile rusă (Evgheni Grișkoveț, Ivan Vîrîpaev, Mihail Bulgakov), engleză (S. Beckett, David Mamet, Enda Walsh, Edward Albee, Martin McDonagh, Neil LaBute, Rajiv Joseph), franceză (Jean Claude Carrière).

„Nu cred că am spus vreodată „visez să mă fac…”, dar, ținând cont de ce fac acum, da, făceam teatru, de mic. Bine, făceam teatru în uscător, pentru locatarii din bloc. Atunci și jucam, și scriam. După Ion Creangă… La un moment dat, am făcut un spectacol după „Fefeleaga”. Inclusv cu muzică dată dintr-un casetofon, de la fereastra unui bloc vecin. Alesesem atunci o piesă a lui Morricone, pe care am vânat-o la radio, ca să o înregistrez. Știam că vreau să îi dau drumul într-un anumit moment, în punctul culminant… Am scris și o piesă de teatru pe care mama o păstrează și acum. Are trei pagini. „Ana și cowboy-ul” – un cowboy salva o fată. Toți băieții au chestia asta cu salvatul fetei! Aveam 8-9 ani. Nu cred că am conștientizat vreodată că îmi doresc o anumită profesie. Dar regăsesc, în ceea ce fac acum, ce am făcut atunci când eram mic, în joacă. Și mergeam la teatru foarte mult, la Brăila”, a declarat Bogdan Budeș, într-un interviu realizat de colega noastră, Eveline Păuna.