Acord ”istoric” între Cei 27 asupra relaxării regulilor bugetare europene

Miniştrii de Finanţe ai UE au adoptat un ”nou cadru de guvernanţă economică care garantează stabilitatea şi creşterea”, salută pe X preşedinţia spaniolă a Consiliului European.

Această reformă vizează să modernizeze Pactul de Stabilitate, un fel de ”consiliu bugetar” înfiinţat la sfârşitul anilor ’90, care limitează deficitul administraţiilor publice ale fiecărui stat membru la 3% din PIB şi datoria la 60% din PIB.

Ea le va permite ajustări mai puţin brutale ţărilor aflate în dificultate.

Noul text confirmă aceste praguri, dar face mai flexibilă şi mai realistă ajustarea cerută statelor UE în cazul unor deficite excesive.

Pactul, considerat prea drastic, nu a fost niciodată respectat.

”(Un) acord istoric!”, exclamă pe X ministrul francez al Finanţelor Bruno Le Maire.