Adevărul despre SOV. Cum este folosit din pușcărie în jocurile subterane ale justiției

In ultima vreme, fostul mogul a atras atentia opiniei publice prin diverse postari pe blogul personal sau interviuri televizate in care, in afara de clasa politica, si-a atacat fosti parteneri de afaceri sau prieteni, multi dintre ei gravitand in jurul televiziunii Realitatea TV ( Sebastian Ghita, Elan Schwarzenberg, Cozmin Gusa etc).

Ce relatie a avut de fapt SOV cu Realitatea TV?

SOV nu a fost niciodată proprietarul societăților PSV – REALITATEA Media.

Acest lucru este dovedit prin hotărâri rămase definitive din dosarele penale, unde Vintu a și fost condamnat la ani grei de închisoare.

