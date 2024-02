Adrian Veștea: ”Reorganizarea administrativ-teritorială n-ar trebui să sperie pe nimeni”

Adrian Veștea, ministrul Dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, invitat în studioul Puterea Știrilor de la PS News, a explicat cât de necesară este reorganizarea teritorială și care sunt avantajele acestui proiect de țară.

“Vin după 20 de ani de administrație publică. Încă din momentul în care am fost audiat în comisiile Parlamentului am adus în atenție acest aspect și chiar îl îmbrățișez, chiar cu riscul de a-mi crea anumite antipatii din partea unor colegi. E am spus-o deschis și în momentul în care am mers la Asociația Comunelor din România și momentul care am avut întâlniri cu Asociația Orașelor, că eu cred în acest proiect și consider că acest proiect poate duce la o reorganizare adaptată vremurilor noastre, fiindcă trebuie știut faptul că au trecut foarte mulți ani din 1968. Erau doar 38 de județe, ulterior au apărut județele Giurgiu și Călărași.”

