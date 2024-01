Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului anunţă semnarea Acordului de Mediu pentru proiectul “Reabilitarea liniei de cale ferată Focşani-Roman” / Proiectul traversează 29 de unităţi administrativ-teritoriale din trei judeţe

Potrivit ANPM, proiectul de “Reabilitare a liniei de cale ferată Focşani-Roman” a primit Acordul de Mediu. Proiectul parcurge porţiuni din judeţele Vrancea, Bacău şi Neamţ, iar Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” S.A. este titular.

Investiţia vizează cinci sectoare de pe traseul liniei de cale ferată existent, a cărui lungime totală este de 147,7 km, care urmează să fie reabilitate în următorii ani, cu linie dublă şi electrificată, astfel încât să se reducă la maximum declivităţile de pe calea de rulare şi să crească viteza operaţională la 160 km/h.

”Acest Acord de mediu prevede reabilitarea unor porţiuni care însumează 12,5 km de cale dublă electrificată, reprezentând aproape 10% din totalul traseului proiectat. Obiectivele principale ale proiectului constau în: reconfigurarea în plan a traseului şi îmbunătăţirea parametrilor infrastructurii feroviare pentru creşterea vitezei maxime de circulaţie la 120 km/h pentru trenurile de marfă şi, respectiv, 160 km/h, pentru trenurile de călători, menţinerea liniei de cale ferată dublă pe toată lungimea traseului, în sistem de alimentare de 25kV şi reabilitarea construcţiilor civile din staţii, astfel încât să fie îmbunătăţite condiţiile de călătorie, gările să devină mai accesibile pentru persoanele cu mobilitate redusă şi, nu în ultimul rând, angajaţii să lucreze în condiţii mai bune”, a explicat preşedintele ANPM, Laurenţiu Alexandru Păştinaru.

Conform proiectului, tronsonul de caleferată vizat pentru reabilitare traversează intravilanul şi extravilanul a 29 de unităţi administrativ-teritoriale.

”Orice proiect de o asemenea anvergură, are nevoie de susţinere din partea autorităţilor, pentru că ajută la dezvoltarea zonelor în care va fi realizat şi încurajează folosirea trenului atât de către transportatori, cât şi de către populaţie. Promovez aceste proiecte, ori de câte ori am ocazia şi mă bucur că am reuşit să aprobăm, prin intermediul ANPM, pe parcursul anului 2023, proiecte de autostrăzi şi drumuri expres de peste 340 de kilometri care urmează să fie dezvoltate între Suceava şi Paşcani, Craiova şi Filiaşi, Bacău şi Piatra Neamţ, precum şi între Arad şi Oradea. Acestora li se adaugă şi mai multe proiecte de reabilitare a căii ferate, care însumează, de asemenea, alte sute de kilometri de cale de rulare”, a declarat ministrul Mediului, Mircea Fechet.

Conform graficului acestui proiect, durata de execuţie a lucrărilor este de 36 de luni, iar perioada de funcţionare este nelimitată, în condiţiile realizării lucrărilor de întreţinere şi de reparaţii conform normativelor în vigoare.

„Sunt convins că acest proiect va contribui semnificativ la creşterea numărului de călători care vor folosi trenul ca mijloc de transport în comun, în locul maşinii personale. Totodată, şi transportul de marfă va avea de câştigat, odată cu îmbunătăţirea parametrilor infrastructurii feroviare pentru creşterea vitezei maxime de circulaţie la 120 km/h pentru trenurile de marfă”, a subliniat Mircea Fechet.