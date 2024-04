AI va desființa posturile a 20 de milioane de salariați din UE

AI trimite angajații acasă! Estimările la nivelul UE sunt că 20 de milioane de salariați din toate domeniile vor fi afectați de implementarea inteligenței artificiale (AI), spune sindicatul angajaților din băncile românești, care discută deja cu patronatul despre viitorul salariaților din mediul bancar care vor fi afectați, potrivit economica.net.

La nivelul patronatelor și sindicatelor din bănci există discuții de principiu pentru formarea unui comitet sectorial care să se ocupe de stabilirea unor politici de clasificare ocupațională a angajaților din sistemul bancar, ca urmare a modificărilor care vor apărea în bănci după implementarea pe scară largă a inteligenței artificiale (AI).

”Ca efect al implementării AI, vom avea probabil o nouă clasificare ocupațională în sistemul bancar. De aceea discutăm împreună cu patronatele înființarea unui Comitet sectorial pentru stabilirea unor politici legate de clasificarea ocupațiilor din sistemul bancar, crearea de noi ocupații în bănci și găsirea de noi soluții pentru reconversiea și recalificarea angajaților bancari”, a declarat Constantin Paraschiv, preşedintele Federaţiei Sindicatelor din Asigurări şi Bănci (FSAB).

Liderul sindicatului bancherilor vorbește despre stabilirea unor standarde ocupaționale care să stabilească exact cunoștințele necesare angajaților pentru obținerea unei calificări. El arată că estimările generale merg către un nivel de 20 de milioane de salariați din toate domeniile ale căror posturi vor fi afectate de implementarea AI.

Noul Comitet sectorial al bancherilor are trebui să se ocupe de găsirea unor soluții, a unor noi ocupații, tot în cadrul băncii, de reconversie și de recalificarea profesională pentru angajații din sistemul nostru bancar. Discuțiile pe această temă între patronatele din bănci și sindicatele aferente sunt avansate, iar președintele FSAB speră că la începutul semestrului II să fie constituit Comitetul sectorial.

Federaţia Sindicatelor din Asigurări şi Bănci (FSAB), Federaţia Patronală a Serviciilor Financiare (FinBan) şi Consiliul Patronatelor Bancare din România (CPBR) au semnat pe 18 noiembrie 2019 Acordul pentru Implementarea Proiectului de Pregătire Profesională a Angajaţilor, primul astfel de acord încheiat între parteneri sociali din România.

Acordul se referă la colaborarea dintre FinBan şi CPBR, pe de o parte, şi FSAB, de cealaltă parte, ca parteneri de dialog social în contextul nevoilor crescânde ale angajaţilor din sistemul bancar privind provocările prezente şi viitoare generate de digitalizare.

Băncile care au sindicate și sunt afilitate la FASB sunt BCR, BRD, Raiffeisen, UniCredit și First Bank. Consiliul Patronatelor Bancare din România are ca membri băncile BCR, BRD, ING Bank, UniCredit și Raiffeisen Bank, care negociază în fiecare an cu Federația Sindicatelor din Bănci și Asigurări un contract colectiv de muncă pe ramură.