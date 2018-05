ALERTĂ! Klaus Iohannis, un nou ATAC la PSD...

Iohannis s-a aflat vineri la Forumul Naţional al IMM-urilor, context în care a atras atenția decidenţii politici nu reuşesc să înţeleagă faptul că niciun plan de afaceri de succes nu poate fi dus la bun sfârşit cu schimbări legislative şi fiscale la fiecare guvernare.

“Anul trecut, România a înregistrat o creștere economică de 7%, creștere record în cadrul UE. Aşa cum am arătat în repetate rânduri, mai mult nu înseamnă neapărat mai bine, dacă determinanţii creşterii nu sunt factori sustenabili. De aceea, am atras atenţia asupra importanţei ca latura cantitativă a creşterii, bazată pe consum, să fie însoţită şi de o dimensiune calitativă, bazată pe aportul investiţiilor şi al exporturilor. Rezultatele economice sub aşteptări ale primului trimestru indică, astfel, nevoia unei schimbări în compoziţia calitativă a creşterii economice. Însă, dincolo de cifre, mai problematic este faptul că sectorul privat înregistrează o anumită deteriorare a încrederii în perspectivele politicilor economice, un aspect care trebuie să ne pună serios pe gânduri.

