Ambasadorul SUA anunţă că sunt companii americane interesate să investească în România în domeniul apărării

„Am avut şi continuăm să avem trupe americane aici, împreună cu alte trupe NATO. Am asigurat livrarea de noi sisteme de apărare, de exemplu, baterii de rachete Patriot, HIMARS, care vor face România mai capabilă să-şi apere teritoriul şi oamenii, dacă va fi vreodată nevoie. Am ajutat, am lucrat împreună în exerciţii de antrenament, pentru a arăta că putem coopera şi la creşterea descurajării”, a arătat ambasadoarea Kathleen Kavalec într-un interviu difuzat vineri de Digi24.

Ea a spus că pe plan economic, companiile americane au continuat să investească în România, pentru că au găsit aici o piaţă cu forţă de muncă talentată şi cu potenţial. „Multe dintre companiile care sunt aici s-au extins, şi-au extins operaţiunile, au creat mai multe locuri de muncă”, a spus ambasadoarea oferind exemplul uzinei Ford din Craiova, care a investit aproape 500 de milioane de dolari pentru extinderea liniei de producţie, pentru că va începe să producă aici şi vehicule electrice. În 2023, cei de la Ford au mai angajat 1300 de români, a spus şefa misiunii diplomatice americane.

Ea spune că a văzut şi alte astfel de exemple în călătoriile sale prin ţară. La Iaşi, de pildă, Amazon are 2000 de angajaţi.

„Avem companii americane, care sunt cei mai mari angajatori, angajatori privaţi, la Cluj, la Oradea, pe care le-am vizitat, multe dintre marile noastre companii investesc aici, pentru că ele consideră că aceasta este o piaţă puternică, o piaţă cu o forţă de muncă talentată şi potenţial de creştere”, a explicat Kavalec.

Pe de altă parte, diplomatul SUA a spus că sunt companii americane interesate să investească în România în domeniul apărării. „De exemplu, muniţia este foarte importantă acum pentru războiul din Ucraina, dar şi pentru apărarea generală în Europa. Deci, cred că vom vedea mai multe investiţii în acest domeniu”, a declarat ea.

La nivelul resursei umane, Statele Unite au extins pentru România programul Fulbright pentru schimburi academice. „m susţinut guvernul român în eforturile sale de a respecta minorităţile, de exemplu, prin introducerea educaţiei Holocaustului în licee. Statele Unite sprijină acest lucru”, a arătat Kavalec.

Ambasadoarea a reamintit că SUA colaborează cu multe ministere şi instituţii pentru consolidarea statului de drept prin asistenţă tehnică, oferind informaţii despre sisteme mai bune de achiziţii publice.

„Aşadar, cred că în ultimul an, am luat o relaţie deja puternică şi am făcut-o şi mai puternică, mai practică, cu mai multă securitate, mai multe locuri de muncă şi investiţii şi legături mai strânse între ţările noastre, bazate pe valori democratice comune”, a fost concluzia reprezentantei Washingtonului.