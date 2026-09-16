16.09.2026

Sala plină. Biletele epuizate în minute. Imaginea unui concert sold-out pare rețeta sigură pentru câștiguri mari. Cătălin Măruță a demontat public această percepție în mai 2026, explicând că organizarea unui concert de amploare la Sala Palatului înseamnă deseori că, după toate plățile, „aproape aduci bani de acasă". Cifrele din 2026 confirmă povestea.

Ce s-a vândut în 2026 — și la ce prețuri

Sezonul 2026 a adus în România câteva dintre cele mai scumpe concerte din ultimii ani. Metallica a cântat pe 13 mai la Arena Națională, iar biletele s-au epuizat la scurt timp după lansare. Prețurile au variat între 335 și 1.847 de lei pentru locurile standard, cu pachete VIP între 1.599 și 12.249 de lei per persoană, potrivit organizatorilor — printre cele mai ridicate tarife VIP din istoria concertelor în România.

Iron Maiden a urcat pe scena Arenei Naționale pe 28 mai, cu bilete între 310 și 900 de lei. Eros Ramazzotti a concertat pe 22 aprilie la Romexpo, cu prețuri între 259 și 1.299 de lei. Bryan Adams vine pe 17 decembrie la BT Arena din Cluj-Napoca, în cadrul turneului „Roll with the Punches".

Pe segmentul românesc, Andra a susținut trei reprezentații consecutive sold-out la Sala Palatului în aprilie 2026 — una dintre ele epuizată în câteva minute de la punerea în vânzare.

Taxele: jumătate din prețul biletului dispare înainte să înceapă calculul

Prima cifră surprinzătoare vine de la Cătălin Măruță, care a declarat public în mai 2026: „51% din prețul unui bilet e taxă". Contextul fiscal o susține: din 1 august 2025, TVA standard pentru bilete la concerte și festivaluri a crescut la 21% (Legea nr. 141/2025 — anterior era 9%), la care se adaugă impozitul pe spectacole, stabilit de autoritățile locale (2% pentru concerte muzicale, până la 5% pentru alte categorii de spectacole), plus alte contribuții. Dintr-un bilet de 500 de lei, organizatorul rămâne cu aproximativ 245 de lei înainte să plătească orice altceva.

Pe o sală de 4.000 de locuri — capacitatea Sălii Palatului — și un bilet mediu de 400 de lei, veniturile brute sunt 1,6 milioane de lei (circa 320.000 de euro). După taxe, rămân aproximativ 157.000 de euro cu care organizatorul acoperă toate celelalte costuri.

Sala Palatului: 20.000 de euro pe zi, înainte de orice producție

Chiria Sălii Palatului este de 18.000 de euro pe zi, la care se adaugă accesorii de 2.000 de euro — total 20.000 de euro pentru o singură reprezentație, conform declarației publice a lui Cătălin Măruță din mai 2026. Sala Palatului nu publică tarife oficiale. Suma nu include sunetul, luminile, decorurile, scena, echipa tehnică, orchestra, dansatorii sau producția video. Adăugând marketing (5.000-15.000 euro), securitate, asigurare și personal, costurile fixe depășesc cu ușurință 50.000 de euro.

Cachetele artiștilor în 2026

Potrivit impresarului Radu Baron, în declarații acordate presei de specialitate, artiștii de top din România — Andra, Delia, Smiley, Loredana Groza, Horia Brenciu, Ștefan Bănică Jr. — percep peste 15.000 de euro pentru un concert de mari dimensiuni, sumă la care se adaugă transportul, cazarea și masa pentru întreaga echipă.

Artiștii internaționali de nivel mediu negociază cachete de la 50.000 la 200.000 de euro. Headlinerii de stadion din categoria Metallica sau Iron Maiden operează cu sume de la 1 milion de euro în sus — la care se adaugă rider tehnic propriu, echipă de securitate personală și cerințe contractuale stricte privind scena, sunetul și logistica.

Calculul real: un concert sold-out la Sala Palatului

Scenariu concret — concert sold-out la Sala Palatului cu un artist român de top (date 2026):

Venituri brute (4.000 bilete × 400 lei): ~320.000 euro

Taxe 51%: -163.000 euro

Venituri nete: ~157.000 euro

Chirie sală: -20.000 euro

Cachet artist: -15.000 euro

Producție (sunet, lumini, scenă, video): -12.000 euro

Marketing și promovare: -10.000 euro

Personal, securitate, asigurare: -6.000 euro

Profit estimat: ~94.000 euro

Cifra arată mai bine la bilete de 400 de lei decât la 200 de lei — dar presupune că publicul acceptă prețul și că sala e sold-out. Dacă se vinde 70% din capacitate, profitul scade sub 30.000 de euro. Dacă producția scenică e mai ambițioasă sau artistul vine cu orchestră proprie, marja dispare complet — exact ce a descris Măruță în cazul concertelor Andrei.

De ce supraviețuiesc concertele ca afacere

Marja subțire la un concert izolat explică de ce organizatorii profesioniști construiesc portofolii de evenimente și negociază sponsorizări. Festivalurile funcționează pe același principiu, dar la scară mai mare: 50.000 de oameni pe weekend generează economii de scală și venituri din food and beverage, camping și parteneriate comerciale care fac diferența față de un concert de o seară.

Concertele internaționale mari funcționează cu marje diferite: prețurile ridicate ale biletelor și capacitatea Arenei Naționale (55.634 de locuri) schimbă radical ecuația față de Sala Palatului. La un bilet mediu de 600 de lei și 45.000 de spectatori, veniturile brute depășesc 27 de milioane de lei — suficient să acopere și un cachet de 1 milion de euro și să rămână profit.