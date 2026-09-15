15.09.2026

Piața de influencer marketing din România este estimată la 112 milioane de euro pe an, iar aproximativ 60.000 de creatori de conținut au lucrat cu branduri în 2025, potrivit estimărilor din industrie. Dar cifrele brute din contractele de colaborare spun o poveste diferită față de ce rămâne în cont după ce statul și-a luat partea. Am calculat exact cât rămâne.

Cât câștigă un influencer înainte de impozite

Tarifele din piața românească variază enorm, iar estimările de mai jos reflectă intervalele practicate în 2025-2026, potrivit agențiilor de influencer marketing active în România. Un creator cu 10.000-50.000 de urmăritori - categoria „micro" - câștigă între 150 și 500 de euro per postare pe Instagram și între 150 și 400 de euro per video pe TikTok. La 5-8 colaborări pe lună, venitul brut lunar ajunge între 1.000 și 5.000 de euro.

Un influencer din categoria „macro" (250.000 - 1 milion de urmăritori) câștigă între 800 și 4.500 de euro per postare pe Instagram și 1.000-3.500 de euro pe TikTok. Cu 5-12 colaborări lunare, venitul brut depășește frecvent 10.000 de euro pe lună.

La vârful piramidei, cifrele de afaceri raportate la Registrul Comerțului vorbesc de la sine: firma Adelinei Pestrițu a raportat 19 milioane de lei cifră de afaceri, Dorian Popa aproximativ 670.000 de euro, iar Selly între 500.000 și 1 milion de euro anual - cifre din bilanțurile depuse la ONRC, combinate cu declarații publice.

Ce ia statul: calculul pentru PFA în 2026

Majoritatea influencerilor cu venituri regulate operează prin PFA (Persoană Fizică Autorizată). Iată ce taxe se aplică în 2026, la un venit net de 600.000 de lei pe an (aproximativ 120.000 de euro):

CAS (pensie) 25% — se aplică pe un plafon fix. La venituri peste 97.200 lei/an, suma fixă este 24.300 lei/an.

— se aplică pe un plafon fix. La venituri peste 97.200 lei/an, suma fixă este 24.300 lei/an. CASS (sănătate) 10% — la venituri mari, plafonul maxim este 291.600 lei, deci 29.160 lei/an.

— la venituri mari, plafonul maxim este 291.600 lei, deci 29.160 lei/an. Impozit pe venit 10% — aplicat pe venitul net după deducerea CAS și CASS: (600.000 - 24.300 - 29.160) × 10% = 54.654 lei.

Total taxe plătite: aproximativ 108.000 de lei. Din 600.000 de lei brut, rămân în jur de 492.000 de lei - adică 82% din venit. Nu e dramatic, dar nici neglijabil.

SRL-ul: mai eficient, dar numai până la 100.000 euro

Influencerii aleg frecvent varianta SRL, atrași de impozitul de 1% pe cifra de afaceri pentru microîntreprinderi. Condiția esențială în 2026: cifra de afaceri să nu depășească 100.000 de euro (aproximativ 500.000 de lei). Peste acest prag, firma iese din regimul micro și intră la impozit pe profit de 16% - un salt considerabil.

Exemplu concret la 480.000 de lei cifră de afaceri (~96.000 euro, sub prag): impozitul pe veniturile microîntreprinderii este de 4.800 de lei (1%). Din profitul de 475.200 de lei se distribuie dividende, cu un impozit de 16% - adică 76.000 de lei. Total taxe în varianta SRL: aproximativ 81.000 de lei.

Surpriza neplăcută: din 2026, impozitul pe dividende a crescut la 16% (de la 8% în 2023-2024, 10% în 2025). Aceasta a redus semnificativ avantajul SRL față de PFA față de acum doi ani. Comparație la același nivel de venit (~480.000 lei): PFA plătește circa 96.000 de lei taxe, SRL-ul micro plătește circa 81.000 de lei - diferența s-a înjumătățit față de 2023.

Pentru influencerii cu cifre de afaceri peste 500.000 de lei, regimul micro nu mai e disponibil. Alternativa - impozit pe profit 16% plus dividende 16% - face ca diferența față de PFA să fie minoră sau chiar negativă după toate costurile de administrare ale unui SRL.

ANAF verifică activ din 2025

Datele arată că fiscul a înăsprit controalele: în 2025, ANAF a controlat peste 100 de persoane fizice cu venituri din platforme online și a identificat venituri nedeclarate de 64 de milioane de lei. Sancțiunile au totalizat aproape 8 milioane de lei. De precizat: cea mai mare parte a acestor venituri nedeclarate provenea din platforme de conținut pentru adulți (OnlyFans, LiveJasmine), nu din influencer marketing clasic — dar mecanismul fiscal e identic indiferent de platforma folosită.

Pe lista veniturilor impozabile se află nu doar plățile cash de la branduri, ci și produsele primite gratuit (la valoarea lor de piață), comisioanele din marketing afiliat, donațiile din live-uri și veniturile din platforme internaționale precum Google AdSense, TikTok Creator Fund sau Instagram Bonuses.

Regula practică: dacă ai mai mult de 2-3 colaborări pe an și activitatea e recurentă, ANAF o consideră activitate independentă și necesită PFA sau SRL. Varianta „persoană fizică fără înregistrare" funcționează legal doar pentru colaborări cu adevărat ocazionale.

Notă: Cifrele din acest articol au scop informativ și sunt calculate pe baza cotelor fiscale în vigoare în 2026. Legislația fiscală se modifică frecvent, iar situația fiecărui contribuabil este diferită. Consultați un contabil autorizat înainte de orice decizie fiscală.