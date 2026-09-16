16.09.2026

Potrivit datelor Oficiului Național al Registrului Comerțului, 7.553 de firme și persoane fizice autorizate au intrat în insolvență în 2025 - cu 3,84% mai multe față de 2024, când numărul fusese de 7.274. Cifra de afaceri cumulată a companiilor intrate în incapacitate de plată depășește 12,3 miliarde de lei, potrivit unor estimări bazate pe bilanțurile disponibile la ONRC. Și acest val nu s-a terminat.

Kenvelo, Lee Cooper, Timeout: 71 de magazine, 162 de milioane de lei datorii

Cel mai vizibil caz din retail este Montecristo Retail RO, operatorul care administrează rețeaua de 71 de magazine sub brandurile Kenvelo, Lee Cooper și Timeout. Compania a intrat în insolvență în iulie 2025, după ce a raportat pentru 2024 venituri de 152,2 milioane de lei - în scădere cu 9% față de anul anterior - și o pierdere de 30,7 milioane de lei, față de un profit net de 1,7 milioane de lei în 2023. O deteriorare de aproximativ 1.906% într-un singur an.

Datoriile acumulate ajungeau la 162,6 milioane de lei, față de 133 de milioane în 2023. Firma angaja 262 de persoane și opera 71 de magazine la momentul depunerii cererii de insolvență.

Electrocentrale Craiova: cel mai mare dosar din 2025

Cel mai mare caz după cifra de afaceri este Electrocentrale Craiova, compania care furnizează energie termică și apă caldă în Craiova, cu venituri de peste 500 de milioane de lei. Firma a intrat în insolvență în decembrie 2025, cu datorii acumulate față de furnizori și bugetul de stat.

Noodle Pack, Master Build, Trico RO

Lanțul de restaurante Noodle Pack — cu peste 400 de angajați și datorii declarate de 46,3 milioane de lei — se numără printre cele mai notabile intrări în insolvență ale anului, alături de zeci de alte companii din construcții, producție și distribuție, potrivit datelor ONRC.

De ce acum - nu în 2020 sau 2021

Paradoxul vizibil în datele din ultimii ani este că pandemia nu a produs valul de insolvențe așteptat. Moratoriile la credite, ajutoarele de stat, suspendarea unor obligații fiscale și cererea artificialmente susținută au permis multor firme să supraviețuiască 2020-2022 fără să fie viabile economic.

Potrivit analiștilor de la CITR, una dintre cele mai mari firme de insolvență din România, companiile care au intrat în dificultate în 2024-2025 sunt în mare parte firme care au supraviețuit artificial în timpul pandemiei și nu au reușit să se adapteze la normalizarea pieței: creșterea costurilor cu energia și forța de muncă, revenirea dobânzilor la niveluri normale și contracția consumului.

269.000 de firme închise în doi ani

Insolventele sunt doar o parte a tabloului. Potrivit datelor consolidate, peste 269.000 de firme s-au radiat sau au intrat în dizolvare în România în 2024 și 2025 combinate - aproximativ 129.000 în 2024 și peste 140.000 în 2025. Majoritatea sunt firme mici și micro, afectate de creșterea fiscalității și de scăderea puterii de cumpărare a consumatorilor.

Primele trei luni din 2025 au concentrat 1.600 de insolvențe, cu datorii totale de 2,74 miliarde de lei. Bucureștiul a înregistrat cel mai mare număr - 1.359 de cazuri - urmat de județele cu activitate industrială intensă.

Ce sectoare au fost cele mai afectate

Comerțul cu ridicata și cu amănuntul conduce clasamentul sectoarelor cu cele mai multe insolvențe: 1.587 de cazuri în 2025. Urmează construcțiile, industria prelucrătoare și HoReCa. Sectoarele care au beneficiat cel mai mult de boom-ul din 2020-2022 - construcții, livrări, comerț online - sunt acum printre cele mai expuse.