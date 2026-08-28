28.08.2026

Vineri, 5 septembrie, la ora 15:30 ora României, Biroul de Statistică a Muncii din SUA (BLS) publică raportul Non-Farm Payrolls pentru luna august 2026. E momentul economic al săptămânii - numărul care mișcă dobânzile, dolarul și bursele globale simultan.

Ce este NFP și de ce contează

Non-Farm Payrolls măsoară câte locuri de muncă au fost create sau pierdute în economia americană în afara sectorului agricol, în luna anterioară. E publicat în prima vineri a fiecărei luni și reprezintă cel mai urmărit indicator macroeconomic din lume, pentru că piața muncii americane este principalul termometru pe care Fed îl folosește când decide dacă taie sau crește dobânzile.

Un raport slab - sub așteptările pieței - crește probabilitatea unor reduceri de dobândă mai rapide, ceea ce slăbește dolarul și ridică bursele. Un raport puternic face exact opusul: dobânzile rămân sus mai mult, dolarul se apreciază, iar acțiunile de creștere scad.

Pe lângă numărul brut, urmărim două cifre

Rata șomajului, publicată în același raport, confirmă sau infirmă tendința din numărul de locuri de muncă. Și creșterea salarială medie orară - dacă salariile cresc prea repede, Fed are mai puțin spațiu să taie dobânzile fără să riște o nouă rundă de inflație.

Efectul pentru România

Un dolar mai puternic după un NFP solid scumpește importurile denominate în dolari - energie, materii prime, unele produse alimentare. Un sentiment negativ pe Wall Street după un raport dezamăgitor se transmite rapid spre bursele europene, inclusiv BVB. Cursul leu-dolar se mișcă și el, cu efect direct asupra companiilor care importă sau exportă în dolari.