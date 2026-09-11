11.09.2026

Galileo FX e prezentat în materialele promoționale ca un robot AI de tranzacționare care ar fi transformat 3.200 de dolari în 14.158 de dolari într-o singură săptămână. Dacă suma e reală, vorbim despre un randament de 342% în șapte zile. Genul de cifră care atrage imediat atenția. Și genul de cifră în fața căreia orice investitor cu experiență devine imediat suspicios.

Prima problemă e chiar eticheta. Galileo FX e comercializat ca "AI trading robot", dar descrierea propriei companii prezintă un mecanism familiar industriei financiare de decenii: tranzacționare algoritmică bazată pe reguli. Utilizatorul stabilește parametrii, nivelul de risc și condițiile de intrare pe piață, iar software-ul execută automat ordinele când acele condiții sunt îndeplinite. Dacă X și Y, atunci Z. Util, disciplinat, automatizat. Nu e același lucru cu un sistem care analizează informații noi, identifică tipare necunoscute și își adaptează strategia. Prima variantă există. A doua e promisiunea de marketing.

Dar să presupunem că randamentul de 342% e real. Nici atunci nu ar demonstra ce susțin reclamele.

În trading, randamentul și riscul nu pot fi separate. Un algoritm poate obține într-o săptămână câștiguri spectaculoase prin poziții supradimensionate față de capitalul disponibil, leverage ridicat sau strategii care funcționează bine într-un anumit tip de piață și catastrofal în altul. Exact aceleași mecanisme produc și pierderile spectaculoase. Profesioniștii nu evaluează un sistem după cea mai bună săptămână; îl evaluează după sute de tranzacții, pe piețe în creștere, scădere și volatilitate ridicată, cu drawdown maxim, profit factor și raport risc-randament. Fără aceste date, cifra de 14.158 de dolari nu spune nimic despre calitatea strategiei.

Există și un test mai simplu. Dacă un algoritm ar putea produce constant 10% pe săptămână, adică o fracțiune din randamentul promovat, un capital de 10.000 de dolari ar depăși un miliard în mai puțin de doi ani prin reinvestire. Proprietarul unui asemenea sistem nu ar vinde software investitorilor de retail pentru câteva sute de euro. Ar fi cel mai căutat manager de investiții de pe planetă.

Asta nu înseamnă că roboții de trading sunt o invenție de marketing. Dimpotrivă.

Tranzacționarea algoritmică e o realitate a piețelor moderne de zeci de ani. Marile fonduri și băncile de investiții folosesc algoritmi sofisticați pentru executarea ordinelor, arbitraj și gestionarea riscului. Avantajele sunt reale: un sistem automat urmărește sute de instrumente simultan, reacționează în milisecunde și nu e influențat de frică sau lăcomie. Nu cumpără pentru că "toată lumea cumpără" și nu ține o poziție pierzătoare din speranța că piața se întoarce. Execută strategia. Disciplina e una dintre cele mai dificile componente ale tradingului pentru investitorul uman, iar automatizarea o rezolvă.

Inteligența artificială poate duce automatizarea mai departe. Sistemele moderne pot analiza simultan prețuri, volume, știri, rezultate financiare și sentimentul din milioane de texte, identificând corelații pe care un om nu le-ar putea detecta manual. Dar există o diferență uriașă între "AI ajută la construirea unor sisteme de trading mai performante" și "AI prezice piața și produce randamente extraordinare fără riscuri". Prima e deja realitate în instituțiile financiare mari. A doua e cea mai profitabilă promisiune din industrie.

Există însă ceva și mai concret. Materialele promoționale distribuite prin reclame plătite pe internet conțin capturi de ecran cu statistici de performanță ale Galileo FX. Citite atent, acele statistici spun o poveste diferită de titlu. Suma inițială indicată în grafic e 10.000 de dolari, nu 3.200 de dolari cum apare în reclame. Perioada acoperită e martie 2023 - martie 2024, adică un backtest pe date istorice, nu un cont real live. Rata de câștig afișată e 100% atât pe pozițiile long (728 din 728), cât și pe cele short (54 din 54). O rată de câștig de 100% pe sute de tranzacții reale nu există în trading. E semnul clasic al unui backtest supraoptimizat pe date din trecut, un fenomen cunoscut în industrie drept curve fitting. Sistemul a fost calibrat să funcționeze perfect pe datele istorice pe care a fost testat, ceea ce nu înseamnă că va funcționa la fel pe datele viitoare pe care nu le-a văzut. Mai mult, Sharpe Ratio-ul afișat e 0,00, un indicator catastrofal care arată că randamentul ajustat la risc e practic zero. Și Average Loss: /bin/zsh,00, adică sistemul nu ar fi înregistrat nicio pierdere. Pe un cont real, în 782 de tranzacții, imposibil.

Înainte să încredințeze bani unui asemenea sistem, un investitor ar trebui să ignore complet cea mai spectaculoasă captură de ecran din reclamă și să caute altceva: rezultate pe termen lung, verificate independent, dintr-un cont real, pe o perioadă care include mai multe tipuri de piață. Abia după câteva sute de tranzacții pot apărea informații relevante statistic. Și chiar atunci trecutul nu garantează viitorul.

Din informațiile publice disponibile, Galileo FX nu e o fraudă în sensul clasic. Software-ul există și automatizează tranzacții. Poate fi un instrument util pentru cineva care înțelege mecanismele și riscurile. Problema apare când un instrument de automatizare e vândut ca o mașină de produs bani. Un robot execută perfect strategia pe care o primește. Dacă strategia e proastă, o va executa perfect și pe ea.

Inteligența artificială va schimba modul în care investim, probabil profund. Dar nu a modificat încă regula de bază a piețelor: randamentele extraordinare vin împreună cu riscuri pe măsură. Orice promisiune care separă cele două merită citită de două ori.