Andrei Filimon recunoaște că are un obicei ciudat de când era jucător

Andrei Filimon, antrenorul lotului național masculin de tenis de masă al României, acum în plină campanie la Campionatul Mondial de seniori pe echipe, care are loc în Coreea de Sud, este unul dintre cei despre care se poate spune că s-au născut cu paleta lângă ei. Fiul celebrului tehnician Viorel Filimon, cel care conduce de ani buni naționala feminină a României și de numele căruia se leagă toate succesele din ultimele decenii ale jucătoarelor noastre, Andrei spune că să aibă tatăl antrenor a fost o provocare suplimentară pentru el ca jucător.

După cum recunoaște, Andrei Filimon trece prin aceleași stări cu fiul său, care este la început de drum în tenisul de masă.

„Nu știu dacă a fost greu neapărat, dar a fost poate o provocare și pentru el și pentru mine. Aceeași problemă o am și eu acum cu cel mic. Tata e acasă, nu știu dacă și la antrenament. Pentru el ca și copil e greu să facă distincția aici suntem la antrenament, aici suntem acasă. Probabil că aceeași chestie a fost și la mine cu el până la o anumită vârstă” – Andrei Filimon, antrenor naționala masculină tenis de masă.

Andrei Filimon recunoaște însă că nu s-a gândit niciodată să calce pe urmele tatălui său și să antreneze fete. Și explică și de ce.

„Sincer, nu sunt foarte diplomat, iar cu fetele trebuie să fii mai diplomat, mai delicat. Deocamdată, recunosc, nu am acest atu” – Andrei Filimon, antrenor naționala masculină tenis de masă.

Are o superstiție pe care o respectă de zeci de ani

Fost sportiv de performanță, Andrei Filimon a jucat aproape 20 de ani în echipa națională a României. El recunoaște că pe vremea când juca avea superstiții, iar pe unele dintre ele le-a păstrat și acum, când a trecut de partea cealaltă a „baricadei”, în tabăra antrenorilor. Cea mai folosită e cea legată de sticla de apă.

„Sticla de apă. La țarc când stau scot de fiecare dată eticheta și o lipesc și o împăturesc. Dar da, îmi scot eticheta de pe sticla de apă. E o superstiție, o obișnuință” – Andrei Filimon, antrenor naționala masculină tenis de masă.

Una dintre situațiile inedite în care se află antrenorii noștri de tenis de masă este atunci când, la o competiție internațională, doi români sunt adversari pe tablou. Atunci, după cum dezvăluie tehnicianul, sunt lăsați să joace pe cont propriu.

„Nu, noi nu stăm atunci în colțul nimănui, n-avem cum să stăm. Joacă pe cont propriu, cum se spune, cine e mai bun câștigă. Nici înainte nu le dăm sfaturi, pentru că ei oricum se cunosc mai bine decât le-am spune noi, pentru că se antrenează împreună” – Andrei Filimon, antrenor naționala masculină tenis de masă.

Andrei Filimon este un pescar experimentat

În puținul timp pe care îl petrece în afara sălii de antrenament sau la concursuri, Andrei Filimon are o pasiune: pescuitul. Originar din Constanța, el spune că a început la guvizi, pe dig, dar cu timpul a devenit atât de experimentat și la alte specii, încât își alege undița în funcție de foarte mulți factori.

”Nici nu mai știu câte undițe am, dar am foarte multe. Le aleg în funcție de specia la care merg, în funcție de anotimp, în funcție de zi, de vreme, de orice. La guvizi am început să pescuiesc. Sunt foarte buni de mâncat, dar nu știu să-i gătesc” – Andrei Filimon, antrenor naționala masculină tenis de masă.