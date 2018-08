Angajat al Guvernului, despre protestatari: Trebuiau mitraliați, nu stropiți cu apă

Cristian Birdac, consilier la Secretariatul General al Guvernului, cu rang de secretar de stat, a transmis un mesaj socat la adresa protestarilor care au iesit in strada vineri seara.





Acesta a scris pe Facebook ca protestatarii ar fi trebuit mitraliati, nu atacati cu tunul de apa.

“Cine-i Diaspora?!? Observ mii de postari in care suntem ultragiati ca Jandarmeria a facut si a dres. Postam niste materiale video scoase din context si facem pe calugaritele pe aici. Dar aia care au dat foc la toti brazii din Victoriei si ca erau sa sara in aer masinile din zona sau aia de au maturat cu fortele de ordine pe jos, aia cu ceafa lata, aia nu ne mai deranjeaza? Ce Diaspora reprezentau aia? Peluza Paris sau peluza Madrid? Nu mai plangeti si rostogoliti imbecilitati pe retele. Trebuiau mitraliati, nu stropiti cu apa!!!”, a scris Cristian Birdac.

Politistul Marian Godina a atras atentia ca DIICOT ar trebui sa se autosesizeze in acest caz.

“La fel ca in cazul specimenului care se lauda pe la Antena 3 cu ce ar face el la proteste, DIICOT trebuie sa se autosesizeze si in cazul acestui om, angajat al Guvernului Romaniei”, a scris Godina pe Facebook.

